América Latina: ¿mujeres a la cocina?

Panes recién horneados, vestidos floreados, mesas cuidadosamente decoradas y una sonrisa permanente frente a la cámara. “¿Mi mayor aspiración?”, pregunta una influenciadora. Ella misma responde: “Ser ama de casa llena de gozo y paz”. En sus videos se la ve maquillándose antes de recibir a su marido o limpiando el inodoro con la misma expresión de felicidad.

Las llamadas tradwives —abreviatura de traditional wives o “esposas tradicionales”— se han convertido en un fenómeno global impulsado por las redes sociales. A simple vista, podría parecer solo contenido sobre la vida en el hogar, pero especialistas invitan a mirar más allá de esa primera impresión.

Mucho más que recetas y pañales

Es “una ola de influenciadoras ultraconservadoras que promueve un estilo de vida supuestamente tradicional, inspirado en una fantasía de los años cincuenta, en la que las mujeres no tenían trabajo remunerado y se dedicaban exclusivamente al trabajo doméstico, afectivo y sexual”, indica la filósofa y escritora colombiana residente en Ciudad de México Catalina Ruiz-Navarro, en entrevista con DW.

El mensaje, resume, es tan sencillo como seductor: “Si asumes un rol de género tradicional y doméstico, vas a tener paz, tranquilidad, un marido que se encargue de ti y amor”.

“Tras un supuestamente inocuo regreso a los cuidados basado en una ‘elección libre’, lo que encontramos en los contenidos virtuales de las tradwives son discursos de odio que justifican el sometimiento de las mujeres a los hombres; videos supremacistas y antiinmigración, de fundamentalismo religioso, de negacionismo ante la violencia machista o arengas contra los derechos de la comunidad LGBTIQ+“, explica a DW Sònia Herrera, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con sedes internacionales en México y Colombia.

El espejismo de la tradwife en América Latina

Surgido principalmente en Estados Unidos y Europa, el fenómeno adoptó en América Latina otras formas. “Apareció el discurso de la ‘mujer de valor’, de la energía ‘femenina’ y la idea de que las mujeres estaban desreguladas porque se habían alejado de la sumisión y de lo doméstico”, señala Ruiz-Navarro, directora de la publicación feminista Volcánicas.

En América Latina, las investigadoras Silvana Darré Otero y María Marta Herrera identificaron perfiles de tradwives principalmente en países de Centroamérica y de la región andina. Las autoras de la publicación La esposa emprendedora: paradojas neoliberales y guerras culturales en el fenómeno tradwife latinoamericano aclaran, sin embargo, que en la región se trata de un fenómeno “marginal en términos cuantitativos”.

En diálogo con este medio, explican que estos contenidos promueven un modelo de vida —un hogar sostenido por un único ingreso y una mujer dedicada exclusivamente a las tareas domésticas— que resulta imposible para gran parte de las latinoamericanas en una región atravesada por la pobreza y las desigualdades sociales.

Una narrativa funcional a “proyectos neofascistas”

“Además de idealizar un pasado que nunca existió, presentan el espacio doméstico como el lugar natural de realización de las mujeres e invisibilizan que ese ámbito también puede estar atravesado por relaciones de poder, desigualdades y violencia”, aseguran. Y van un paso más allá: “El fenómeno es muy útil a los movimientos reaccionarios, conservadores y religiosos de nuestra región”.

“Estos proyectos neofascistas han empezado a llegar al poder y, una vez que lo hicieron, con las redes sociales a su favor, han empezado a quitarles derechos a las mujeres”, afirma Ruiz-Navarro. Menciona como ejemplos a Estados Unidos, Argentina, Ecuador y El Salvador. A su juicio, el feminismo “se ha vuelto el chivo expiatorio, pero también la piedra en el zapato más grande que tienen estos proyectos fascistas”.

Para Ruiz-Navarro, las redes sociales son el principal vehículo para difundir estas ideas. En ese ecosistema ubica también a la llamada manósfera, la contracara masculina de las tradwives.

“Con el auge de los partidos de extrema derecha asistimos a un backlash, un movimiento péndulo, de respuesta, que defiende todo lo contrario” al movimiento feminista, subraya Ana Sofía Cardenal, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, consultada por DW.