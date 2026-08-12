Encuentro de Mujeres STEM entregó herramientas para fortalecer su inserción laboral 

Técnicas en minería, programadoras y administradoras de redes y comunicaciones, son algunas de las carreras de las cerca de 50 mujeres que participaron en el evento realizado por Fundación Luksic en la Casa Central de Duoc UC. Las estudiantes de diferentes edades y regiones del país tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los próximos pasos que darán y cómo enfrentar el desafiante mercado laboral, donde a través de actividades concretas se capacitaron para generar las herramientas y habilidades necesarias.

La desigualdad en la participación femenina dentro de estas áreas sigue siendo un desafío. Según cifras del Mineduc, si bien las mujeres representan el 53% de la matrícula de educación superior, en los programas STEM de primer año 2025 su presencia sigue siendo considerablemente menor, con una participación del 22% frente al 78% de sus pares masculinos.

En ese contexto, la beca “Más Mujeres en STEM” de Fundación Luksic busca impulsar una mayor participación femenina en estas áreas. Desde 2024, la iniciativa ha beneficiado a 300 mujeres de carreras técnicas provenientes de distintas regiones del país, quienes han podido fortalecer sus trayectorias formativas y compartir sus experiencias.

“No queremos que se pierda ningún talento femenino en STEM. Necesitamos a más mujeres en los laboratorios, en las minas, programando, investigando y creando conocimiento en el mundo. Este tipo de encuentros busca justamente acompañarlas, entregarles herramientas, generar redes que fortalezcan sus trayectorias y crear nuevas posibilidades”, dijo Fernanda Orellana, directora de Formación de Fundación Luksic.

“La formación técnico-profesional tiene un papel clave para reducir las brechas de participación en áreas STEM. Esto requiere no solo abrir más oportunidades de acceso, sino también fortalecer el acompañamiento durante la formación y generar una vinculación temprana con la industria, de manera que más mujeres puedan desarrollarse y proyectar una trayectoria laboral en estos sectores”, señaló Gabriel Sepúlveda, subdirector de Vinculación con el Medio de Duoc UC.

Desde la educación técnico profesional, existe un compromiso creciente por revertir la brecha de género en áreas históricamente masculinizadas, promoviendo una colaboración activa con la industria para generar oportunidades reales y sostenibles para las mujeres en el mundo laboral.

La jornada también contó con un panel de conversación, en el que participaron Leslie Jiménez, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile; Natalia Palacios, subdirectora del Área de Infraestructura de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC; y Bethsavett Montes, beneficiaria de la beca en 2024 y egresada de Técnico en Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural de Duoc UC.