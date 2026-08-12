Premio Mujer Sustentable 2026: postulaciones cierran este 15 de agosto

Quedan pocos días para que mujeres de todo Chile puedan postular o ser postuladas a la tercera edición del Premio Mujer Sustentable 2026, reconocimiento que busca visibilizar a quienes están liderando transformaciones positivas desde distintos ámbitos de la sociedad. La convocatoria estará abierta solo hasta el 15 de agosto.

Impulsado por el ecosistema Mujer Sustentable, el premio reconoce iniciativas que generan impacto en cinco categorías: Liderazgo Corporativo Sostenible, Acción Ambiental y Regeneración, Innovación y Tecnología con Impacto, Emprendimiento con Impacto y Calidad de Vida y Desarrollo Humano, reuniendo historias provenientes de empresas, emprendimientos, organizaciones y comunidades de todo el país.

Catalina Droguett, fundadora de Mujer Sustentable, invita a que más mujeres den este paso y hagan visible su trabajo. “Cada día conocemos mujeres que están transformando sus organizaciones, comunidades y territorios, pero muchas veces ese impacto permanece invisible. Este premio busca reconocer ese liderazgo, inspirar a otras personas y demostrar que es posible generar cambios positivos desde cualquier lugar de Chile. Invitamos a quienes aún no han postulado a aprovechar estos últimos días y compartir su historia.”

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de una plataforma de postulación asistida por inteligencia artificial, desarrollada junto a Kibernum, que acompaña a las participantes durante todo el proceso, ayudándolas a identificar la categoría más adecuada y facilitando una experiencia más simple, rápida y accesible.

Las postulaciones pueden realizarse de manera gratuita hasta el 15 de agosto, ya sea mediante autopostulación o a través de la nominación por parte de equipos, organizaciones o personas de su entorno.

Luego del cierre de la convocatoria, las postulaciones serán sistematizadas con apoyo de inteligencia artificial y evaluadas por un jurado integrado por líderes del mundo público y privado. La ceremonia de premiación se realizará el 3 de septiembre de 2026.

¿Cómo postular?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto en www.premio.mujersustentable.cl, donde las participantes podrán completar el proceso de manera gratuita con el apoyo de la plataforma de inteligencia artificial.

Una oportunidad para visibilizar el liderazgo femenino

El Premio Mujer Sustentable 2026 se ha consolidado como una plataforma clave para visibilizar el trabajo de mujeres que, desde sus emprendimientos, están generando soluciones innovadoras y sostenibles en distintos territorios del país. Muchas de estas iniciativas nacen desde experiencias personales, desafíos locales o brechas sociales, transformándose en proyectos que impactan positivamente a sus comunidades y que, en muchos casos, no cuentan con la visibilidad que merecen.

En este contexto, el reconocimiento no solo destaca trayectorias individuales, sino que también pone en valor el rol de la mujer como agente de cambio en la economía, la innovación y el desarrollo sostenible. Al abrir espacios de difusión y reconocimiento, el premio contribuye a inspirar a nuevas generaciones de emprendedoras y a fortalecer una red de liderazgo femenino que impulsa transformaciones reales en Chile.

El Premio Mujer Sustentable 2026 busca poner en valor experiencias y proyectos que están generando cambios concretos en Chile. En sus cinco categorías, la convocatoria abre un espacio para reconocer el liderazgo femenino en ámbitos vinculados con la sostenibilidad, el medioambiente, la tecnología, el emprendimiento y el bienestar social.