Zampedri iluminado: Universidad Católica rescata un empate en la casa de Estudiantes de La Plata

Universidad Católica logró este martes un valioso empate 1-1 como visitante frente al argentino Estudiantes de La Plata en uno de los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Joaquín Tobio Burgos al minuto 4 abrió el tanteador para el local, pero Fernando Zampedri en el 80 devolvió la paridad al resultado de cara a la revancha del próximo martes en Santiago de Chile.

Estudiantes, que llegaba a este compromiso como segundo del Grupo A detrás de Flamengo, no pudo torcer la resistencia de de Universidad Católica, que dio el gran golpe del Grupo D al finalizar en primer lugar por delante de Cruzeiro y Boca Juniors.

El equipo dirigido por Daniel Garnero, que venía de vencer justamente al ‘Xeneize’ en la primera fase, repitió una buena actuación en territorio argentino y se llevó una igualdad que lo deja bien posicionado de cara al encuentro de vuelta en su casa.

El partido comenzó con una temprana ventaja para el local dirigido por Alexander Medina, que se puso en ventaja en el minuto 4 tras un remate de Fabricio Pérez que del rebote deriva en Joaquín Tobio Burgos, quien define de frente al arco y deja sin opción a Vicente Bernedo.

Desde allí se hizo un partido de ajedrez con Universidad Católica intentando llegar al empate pero sin descuidar su defensa para evitar un nuevo golpe del local, que encontró dos buenas reacciones del portero Bernedo.

En el inicio del complemento Gastón Benedetti tuvo la opción de ampliar la ventaja pero su remate se fue desviado por arriba del travesaño, y luego Fabricio Pérez no pudo conectar en solitario frente a la portería del conjunto chileno.

Universidad Católica supo mantenerse en partido y en el minuto 80 Fernando Zampedri desde afuera del área ensayó un remate que se desvió levemente en Santiago Núñez para meterse en la portería defendida por el uruguayo Fernando Muslera.

La recta final del partido encontró a un Estudiantes sin ideas para lograr una nueva ventaja y una Universidad Católica que defendió el resultado para la vuelta, que se disputará el martes próximo en Santiago.

Ficha Técnica:

1. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Alexis Castro (m.67, Gabriel Neves); Fabricio Pérez (m.61, Joaquín Correa), Tiago Palacios (m.67, Baltasar Rodríguez), Joaquín Tobio Burgos (m.85, Brian Aguirre); Guido Carrillo. Entrenador: Alexander Medina.

1. Universidad Católica de Chile: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (m.85, Agustín Farías), Erwin Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena (m.64, Diego Corral); Jimmy Martínez, Jhojan Valencia (m.85, Gary Medel), Fernando Zuqui; Cristian Cuevas, Fernando Zampedri, Justo Giani. Entrenador: Daniel Garnero.

Goles: 1-0, m.4: Joaquín Tobio Burgos. 1-1, m.80: Fernando Zampedri.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus. Amonestó a Baltasar Rodríguez, Tomás Palacios, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas.

Incidencias: Partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.