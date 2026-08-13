Alejandra Jáidar: la física mexicana clave para uno de los aceleradores más antiguos del mundo

Alejandra quería ver a más mujeres dedicadas a la ciencia, con más oportunidades para desarrollar sus intereses, sus carreras.

En medio de sus tantas actividades profesionales, Arturo recuerda que su madre estuvo “muy, muy presente” en su vida y en la de sus dos hermanos, Alfredo y Alberto, a quienes concibió con su esposo, el también físico, Edmundo de Alba.

Y le rinde un tributo no solo a ella y a su impresionante capacidad para resolver muchos asuntos por teléfono, sino a una de sus tías.

“Ella ayudó a que mi madre pudiese mantener muchas de sus labores profesionales. Eso quizás se pierde en la historia. Mi tía no tuvo hijos y se dedicó a sus sobrinos. Nos cuidaba y, así, mi mamá se podía ir a trabajar con plena tranquilidad”.

Yareli, sobrina de Alejandra, no solo evoca a la física como el referente de “una mujer que todo lo que se proponía lo lograba”, de que “las mujeres pueden estudiar lo que quieran” y de que la ciencia debe ser accesible para todos.

También tiene recuerdos más personales.

“De niña, con 8 años, quedaba hipnotizada al verla desmaquillarse, peinarse, vestirse con huipiles”.

“En México, hablamos de ‘la mamá gallina’, ella juntaba siempre a la familia, las navidades eran en su casa, siempre estaba rodeada de amigos”.

El 23 de septiembre de 1988, Alejandra Jáidar murió.

“Lo hemos trabajado mucho”, me cuenta su hijo sobre el duro golpe.