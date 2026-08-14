Casas de apuestas online: un problema de salud pública para niños, niñas y adolescentes

¿Son las apuestas online la nueva “epidemia silenciosa” entre los más jóvenes? En este episodio de “Lista de Espera”, Juan Carlos Said conversa con el Dr. Elías Arab, médico psiquiatra infantil, sobre el alarmante impacto que tiene la masificación de las plataformas de apuestas deportivas en la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

Analizamos el paralelo histórico con la industria del tabaco, el uso de algoritmos e inteligencia artificial diseñados para sobreestimular la dopamina en cerebros en desarrollo, y la urgencia de aplicar políticas públicas restrictivas sobre la publicidad deportiva y los métodos de pago.

Además, abordamos recomendaciones concretas para madres, padres y cuidadores: ¿A qué edad entregar un smartphone? ¿Cómo proteger a nuestros hijos de la ludopatía digital y los “microabandonos” cotidianos?

¿Crees que el Estado debería prohibir la publicidad de apuestas en el deporte?