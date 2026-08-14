Abogado y exgerente general de Palestino: Francisco Riveros asume como ministro del Deporte

El Presidente José Antonio Kast designó a Francisco Riveros Cantuarias como nuevo ministro del Deporte, luego de la salida de Natalia Duco, confirmada este jueves tras cinco meses al frente de la cartera.

Riveros ya formaba parte de la actual administración. Desde marzo se desempeñaba como asesor senior de la Presidencia, integrando el equipo del Segundo Piso de La Moneda y trabajando en la planificación, coordinación y seguimiento de proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo.

Además, representaba al mandatario en el comité del Plan Auditoría Total, instancia desde la cual ha participado en la revisión de distintas materias de la administración pública. Entre ellas se encuentra una auditoría a Santiago 2023 por eventuales irregularidades en la rendición de fondos.

Precisamente, el nuevo ministro conoce de cerca la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, Riveros también cuenta con una trayectoria ligada al fútbol. En 2007 ingresó al directorio de Palestino y posteriormente asumió como gerente general del club, cargo que ejerció hasta agosto de 2009. Durante ese período, el cuadro de La Cisterna alcanzó la final del Torneo de Clausura 2008 ante Colo Colo. Tras dejar la gerencia, continuó vinculado a la institución como director.

También ha desarrollado labores académicas en la Universidad de Los Andes, donde impartió clases en diplomados relacionados con el deporte.

Riveros llega al ministerio después de la renuncia de Duco y del subsecretario Andrés Otero. La salida de la ahora exministra se produjo luego de la controversia por el uso de un vehículo fiscal para asistir a una actividad junto a funcionarios de la cartera que había sido informada ante la Contraloría como una “reunión de trabajo”.

La situación escaló después de conocerse un registro de la actividad del 23 de abril, en el que se observaba una celebración con asado y karaoke. Duco llegó posteriormente a La Moneda para reunirse con representantes del Segundo Piso y durante la noche del jueves se confirmó su salida.

El cambio también alcanzará a la Subsecretaría del Deporte. Para reemplazar a Otero asoma el nombre de Sofía Rengifo, quien se ha desempeñado como directora del Instituto Nacional del Deporte (IND) y fue candidata a diputada por el Distrito 14.