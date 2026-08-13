Bárbara Hernández hace historia como segunda mujer en conquistar la Doble Triple Corona

Bárbara Hernández volvió a marcar un hito para la natación chilena. Este 10 de agosto, la deportista completó el doble cruce del Canal Santa Catalina, una travesía de 65 kilómetros que realizó en 23 horas, 42 minutos y 13 segundos de nado continuo.

La hazaña le permitió convertirse en la segunda mujer en el mundo y la primera latina en conseguir la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.

Un recorrido de 65 kilómetros sin pausas

La travesía comenzó en el sector continental de Bottom Scratcher, cerca de Los Ángeles, y tuvo como destino la Isla Santa Catalina. El recorrido contempló 32,5 kilómetros por tramo en línea recta, para completar un total de 65 kilómetros entre ida y vuelta.

Hernández alcanzó la isla tras 11 horas, 51 minutos y 04 segundos de nado. Después de permanecer menos de cinco minutos en tierra, inició el regreso hacia la costa de California, completándolo en 11 horas, 51 minutos y 09 segundos.

La diferencia de apenas cinco segundos entre ambos trayectos marcó la regularidad con la que la nadadora sostuvo su ritmo durante la travesía.

“Aún no me la puedo creer. Este es un sueño que dedico especialmente a todas las mujeres que se están atreviendo a ir al mar y a darse una oportunidad en aquello que realmente aman hacer. Chile tiene más de 6.500 kilómetros de costa y es fundamental mostrar lo que es la natación de aguas abiertas y cómo, desde deportes no tradicionales, trabajando en equipo podemos dejar a nuestro país en lo más alto”, señala Hernández.

“Saber que soy la segunda mujer en el planeta y la primera latina en lograr esta Doble Triple Corona me llena de alegría son anhelos que nos acompañan como equipo hace décadas, como mi Ingreso al Marathon Swimming Hall of Fame este año, significa mucho por venir de una familia de esfuerzo que me enseñó a soñar en grande y a ser perseverante”, agrega.

¿Qué es la Doble Triple Corona?

La Doble Triple Corona contempla completar en dos ocasiones tres de las grandes travesías de la natación en aguas abiertas: la vuelta doble a la isla de Manhattan, el doble Canal de la Mancha y el doble Canal Santa Catalina.

Hasta el logro de Hernández, solo tres deportistas habían conseguido completar esta exigente serie de travesías: Curtney Moates, de Estados Unidos; Steve Stievenart, de Francia; y Jason Betley, del Reino Unido.

Con su hazaña, la chilena se convirtió en la cuarta persona en alcanzar este reconocimiento y en la segunda mujer en conseguirlo.

Viento, oleaje y aguas más cálidas

El doble cruce no estuvo exento de dificultades. Durante la primera mitad del recorrido, Hernández enfrentó vientos de hasta 8 nudos y rompientes que impactaban directamente en su rostro.

A las condiciones del mar se sumó la temperatura del agua. Los 74 °F, equivalentes a 23,3 °C, representaron una dificultad adicional para la nadadora, acostumbrada a competir en aguas polares.

“Este es un nado duro, sin corrientes a favor y con mucho viento; sabíamos que las primeras 12 horas eran casi el calentamiento para estar dispuestas a devolvernos nadando inmediatamente. A eso se sumaba la preocupación por la lesión en las rodillas y la temperatura del agua demasiado cálida para mí, pero el trabajo del equipo y el plan nutricional funcionaron increíble”, relata Bárbara.

La fauna marina también estuvo presente durante el recorrido. En las aguas de Santa Catalina habitan especies como el tiburón leopardo, el tiburón cornudo y el gran tiburón blanco. La nadadora relató incluso que uno de estos tiburones se acercó a ella en tres oportunidades.

Una revancha tras el intento de 2024

El resultado también representa una revancha para Hernández, quien había intentado completar esta travesía en 2024.

En esta oportunidad contó con el respaldo de su equipo a bordo de la embarcación Bottom Scratcher, encabezado por su esposo y jefe de equipo, Jorge Villalobos. También participaron su kinesióloga, Pía Flores; Sol Ortiz y Constanza Morandi, quien utilizó un kayak durante el viraje en la isla.

El equipo de soporte en kayak estuvo integrado por Sidney Russell, Mackenzie Thomas y Angela Lee, mientras que Bob Needham y David Sundius participaron como Observadores Oficiales de la Catalina Channel Swimming Federation (CCSF).

“A diferencia de mi intento anterior, esta vez pudimos venir con el equipo completo gracias al apoyo del IND, del Banco de Chile y de nuestros auspiciadores”, enfatiza la deportista.

El camino hacia la Doble Triple Corona

El recorrido de Hernández hacia este reconocimiento comenzó en 2021, cuando completó dos vueltas a la Isla de Manhattan en 20 horas y 20 minutos.

Luego, en julio de 2025, realizó el doble cruce del Canal de la Mancha, una prueba que completó en 27 horas y 14 minutos.

El tercer desafío fue el doble cruce del Canal Santa Catalina, que finalmente completó este 10 de agosto en California.

Con ello, la denominada “Sirena de Hielo” cerró una serie de travesías que la posiciona como la segunda mujer y la primera latina en conquistar la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.