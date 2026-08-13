Pedro Pizarro: “Postergar parte de la reforma de pensiones perjudica a los que esperan una mejora”

Poner paños fríos, pero no frenar la reforma. Ese es, en simple, el mensaje que dejó Pedro Pizarro, nuevo presidente del Consejo Consultivo Previsional, en conversación con La Mesa de El Mostrador.

En momentos en que desde la industria previsional han surgido voces pidiendo postergar algunos de los cambios que vienen, Pizarro defendió el acuerdo alcanzado:

“Es una buena reforma. Si seguíamos postergando, los perjudicados eran los que estaban esperando una mejora en sus pensiones”.

Pizarro reconoce que hay razones para mirar con cuidado dos de los grandes cambios que vienen: los fondos generacionales y la licitación del stock de afiliados. Ambos implicarán movimientos relevantes de activos y podrían coincidir temporalmente. “La suma de la licitación de stock y los fondos generacionales en un mismo año es el impacto que se tiene que medir”, señaló.

¿Postergar entonces? No necesariamente, pero tampoco descarta ajustes al calendario si sirven para reducir riesgos.

Su postura es que antes de cambiar la ley hay que explorar las herramientas del regulador:

“Yo agotaría la vía administrativa antes de eventualmente volver a abrir una discusión legislativa”. Y explica por qué: “Reabrir la discusión legislativa tiene riesgos. Puede ser como reabrir una caja de Pandora”.

También pone presión sobre la industria. La licitación de stock fue incorporada para aumentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores. Para Pizarro, ese objetivo debe medirse y no darse por garantizado:

“Si después de un par de licitaciones de stock la competencia no aumenta, habrá que reconocer que el objetivo buscado no se consiguió por esa vía”.

Lo que quedó pendiente. Hay un elefante en la pieza que la reforma prácticamente no tocó: la edad de jubilación. Pizarro reconoce que entre los técnicos existe bastante consenso sobre la necesidad de abordar el tema, pero sostiene que políticamente hoy es casi imposible. Y pone una condición previa: “No sacas nada con aumentar la edad de jubilación si para una persona de cierta edad encontrar trabajo se hace imposible. Primero hay que resolver el mercado laboral”.

La conversación completa en La Mesa de El Mostrador aborda además la sostenibilidad fiscal de la PGU, el impacto de la mayor longevidad, la informalidad y los riesgos (y potenciales beneficios) para el mercado de capitales.