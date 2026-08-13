Senado aprueba vetos de Kast y Quiroz minimiza descoordinación con Alvarado

Senado aprueba vetos de Kast y cierra la tramitación de la Ley Miscelánea

El Senado aprobó los tres vetos supresivos del Presidente José Antonio Kast y cerró la tramitación de la Ley Miscelánea en el Congreso. La Sala eliminó el artículo 32, que prohibía el cobro de intereses sobre intereses; el derecho al olvido financiero, y los ajustes que buscaban garantizar el pago a 30 días para las pymes. Las observaciones obtuvieron mayorías diferentes: 24 votos para el veto al anatocismo, 23 para el olvido financiero y 20 para el pago a 30 días. La oposición cuestionó el uso del veto, mientras el proyecto continúa bajo revisión del Tribunal Constitucional.

Quiroz minimiza descoordinación con Alvarado por requerimiento ante el TC

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, restó importancia a la descoordinación que quedó expuesta luego de que el titular de Interior, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La acción busca impugnar una norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes. Quiroz sostuvo que no es su responsabilidad informar a cada persona, recalcó que el escrito lleva la firma de cuatro ministros y del Presidente, y calificó el episodio como un asunto incidental que no refleja un conflicto mayor.

Más de 27 mil hogares recibirán Bono de Recuperación tras los temporales

El Gobierno informó que el viernes 14 de agosto comenzará una nueva entrega del Bono de Recuperación para 27.567 hogares afectados por los sistemas frontales en Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La nómina considera recursos por 22 mil 263 millones de pesos. Además, Fonasa habilitará desde el lunes 17 un sistema de atención gratuita para cerca de 40 mil damnificados inscritos en la Ficha Básica de Emergencia, con énfasis en salud mental y prestaciones ambulatorias. La Dirección Meteorológica mantiene avisos por tormentas eléctricas y precipitaciones en el norte.

Fiscalía investiga coimas para acelerar 250 residencias definitivas

El Ministerio Público investiga el pago de coimas para acelerar solicitudes de residencia definitiva en el Servicio Nacional de Migraciones. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por cohecho contra dos exfuncionarios por hechos ocurridos entre octubre de 2022 y marzo de 2023. De acuerdo con la acción judicial, uno de ellos habría intervenido 250 trámites fuera de su carga regular y los solicitantes pagaban 140 mil pesos por gestión, mediante un intermediario. El beneficio económico investigado alcanza los 17 millones 500 mil pesos. Migraciones afirmó que colabora con las diligencias. [*]

Ausencias oficialistas frenan la comisión mixta de la Ley de Incendios

La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre la Ley de Incendios no pudo constituirse por falta de quórum. La instancia requería cinco parlamentarios, pero solo asistieron Jaime Bassa, del Frente Amplio, y Sofía González, del Partido Comunista. Se ausentaron Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional; Sergio Bobadilla, de la UDI, y Paz Charpentier, del Partido Republicano. El proyecto busca establecer un nuevo marco de prevención y respuesta frente a los incendios forestales. La comisión deberá ser convocada nuevamente.

Colombia decreta emergencia económica tras terremoto que deja 265 muertos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una emergencia económica para enfrentar la reconstrucción después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país. El balance entregado por el mandatario llegó a 265 personas muertas, 496 desaparecidas, 3.494 heridas y más de 25 mil familias afectadas. La medida permitirá dictar decretos con fuerza de ley y modificar disposiciones tributarias o institucionales. El Gobierno creará un fondo para canalizar la ayuda y anunció subsidios de arriendo, alivios financieros y apoyo a comerciantes. La Corte Constitucional deberá revisar la declaración.

Corea del Norte lanza su segundo misil balístico en seis días

Corea del Norte lanzó un misil balístico desde las cercanías de Wonsan hacia el mar de Japón, en su segunda prueba de este tipo en seis días. El proyectil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer al este de la península coreana. Corea del Sur convocó una reunión de emergencia y Japón presentó una protesta diplomática. El ensayo, el undécimo de Pyongyang durante el año, ocurrió a menos de una semana de las maniobras militares conjuntas que Seúl y Washington realizarán entre el 17 y el 27 de agosto. También aumenta la preocupación por el uso de armamento norcoreano por parte de Rusia en Ucrania.

Coquimbo rescata un empate agónico ante Platense por la Libertadores

Coquimbo Unido rescató un empate 1-1 ante Platense en Argentina por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luciano Giménez abrió la cuenta para el equipo local durante el primer tiempo. En el complemento, Diego Sánchez sostuvo a los chilenos con una doble atajada tras un lanzamiento penal. Cuando se jugaban los descuentos, Guido Vadalá aprovechó una pelota suelta y marcó la igualdad, validada luego de una revisión del VAR. La serie quedó abierta y se resolverá el miércoles 19 de agosto, a las seis de la tarde, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.