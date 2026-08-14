Chile destaca en prevención del cáncer cervicouterino, pero persiste brecha en exámenes

Chile fue clasificado entre los países con mayor preparación estructural para eliminar el cáncer cervicouterino, como problema de salud pública. Así lo revela un reciente estudio publicado en The Lancet Global Health, que evaluó a 175 países a partir de 270 indicadores de infraestructura sanitaria, gobernanza y vacunación, donde Chile destaca en el grupo de alto nivel, junto con Australia, Francia y Suecia, entre otros, superando incluso a Estados Unidos.

El cáncer cervicouterino es hoy una de las pocas enfermedades oncológicas consideradas técnicamente prevenibles y eliminables. Para lograrlo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa -desde 2020- una estrategia global que busca reducir la incidencia a menos de 4 casos por cada 100.000 mujeres hacia el año 2030, mediante metas concretas de vacunación, tamizaje y tratamiento.

Para el médico Francisco Larsen, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM, la posición destacada del país responde a sólidas ventajas estructurales: “Contamos con un programa de exámenes preventivos en atención primaria respaldado por el sistema GES, que garantiza por ley tiempos definidos de atención ante cualquier sospecha. A esto se suma la incorporación del test de VPH junto al PAP, la implementación de la autotoma y la vacuna contra el VPH, integrada al Programa Nacional de Inmunizaciones desde 2014 en edad escolar”, explica el especialista.

A pesar de esta buena base, el país aún no alcanza los estándares exigidos por la OMS. El objetivo crítico se concentra en el grupo de 35 a 45 años, donde la cobertura de los exámenes preventivos debería llegar al 80%. Actualmente, Chile registra un alcance cercano al 67%, lo que deja una brecha de 13 puntos porcentuales.

Para hacer frente a este reto, el Ministerio de Salud fijó metas sanitarias municipales para 2026, donde exige a las comunas y centros de salud identificar a las mujeres con exámenes pendientes, buscando reducir en al menos un 30% la brecha de cobertura.

Claves y recomendaciones para la prevención

El oncólogo radioterapeuta enfatiza la importancia del autocuidado: “Lo fundamental es no dejar vencer el PAP o el test de VPH, completar los esquemas de vacunación y aprovechar alternativas como la autotoma para quienes enfrentan dificultades de acceso a un centro de salud”.

Recomendaciones para prevenir el cáncer cervicouterino y detectarlo a tiempo

● Superar el temor y la vergüenza: La incomodidad o el miedo al resultado son los principales motivos de postergación. Detectar a tiempo una lesión precancerosa garantiza, en la gran mayoría de los casos, un tratamiento simple y un excelente pronóstico.

● Vacunación más allá de la edad escolar: Si bien la vacuna se administra en los colegios, existen esquemas de recuperación para adolescentes y adultas jóvenes. Consultar con un especialista permite evaluar si es una alternativa conveniente.

● Atención a las señales de alerta: Sangrado fuera del ciclo menstrual, sangrado tras las relaciones sexuales o dolor pélvico persistente son síntomas que requieren consulta médica inmediata, sin esperar al próximo control preventivo programado.

El desafío pendiente para Chile

El buen posicionamiento internacional demuestra que Chile cuenta con una base sanitaria sólida para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino. No obstante, cerrar la brecha de cobertura de los exámenes preventivos será fundamental para cumplir las metas de la OMS. Aumentar el acceso al PAP, al test de VPH y a la autotoma, junto con mantener una alta cobertura de vacunación, permitirá detectar lesiones de manera oportuna y evitar que una enfermedad prevenible avance hacia etapas de mayor gravedad.