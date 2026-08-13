Sectores opositores exigen que diálogo venezolano aborde elecciones y presos políticos

Sectores de la oposición venezolana y organizaciones civiles exigieron incorporar las elecciones, la liberación de los presos políticos y la autonomía del Banco Central a la mesa de diálogo entre el chavismo y un grupo de exdiputados opositores.

Estas materias quedaron fuera de los acuerdos alcanzados durante el primer ciclo de conversaciones, concluido el miércoles. El grupo Unión y Cambio, que no participa en las negociaciones, pidió que el tema electoral sea “el primer punto de discusión” de la próxima ronda.

El diputado opositor Tomás Guanipa afirmó que resulta “muy importante” abordar cuanto antes un cambio “radical” del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores son considerados afines al chavismo, para posteriormente establecer un cronograma de elecciones presidenciales.

La negociación tampoco incluye a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, aunque partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia han respaldado las conversaciones.

Críticas por los presos políticos

La organización Acceso a la Justicia cuestionó que la liberación de los presos políticos quedara fuera de los primeros acuerdos.

“Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación”, sostuvo su director, Ali Daniels.

La exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora, se comprometió a trabajar para conseguir nuevas liberaciones durante los “próximos días”. De acuerdo con Foro Penal, actualmente existen 382 presos políticos en Venezuela.

El opositor Movimiento Por Venezuela, también excluido de la mesa, solicitó restablecer la autonomía del Banco Central y nombrar autoridades económicas sin vínculos partidarios ni gubernamentales.

La primera ronda concluyó con acuerdos para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia y gestionar la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, destinados a atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.