“Me sumergí en mi propio infierno”: la difícil vida de Hayden Panettiere mientras triunfaba en TV

La actriz Hayden Panettiere, que murió el domingo a los 36 años, vivió la mayor parte de su vida bajo los focos, desde su éxito inicial como estrella infantil hasta sus papeles protagonistas en las exitosas series de televisión “Héroes” y “Nashville”, pero también tuvo que soportar las dificultades propias de la presión de la fama.

Panettiere apareció en su primer anuncio publicitario cuando tenía 11 meses. Su madre, Lesley Vogel, era actriz y la encaminó por la misma profesión.

Con 4 años, la pequeña Hayden participó en la serie de televisión estadounidense One Life to Live (“Solo se vive una vez”, en España), y a los 8 se unió a otra telenovela, Guiding Light .

Su talento natural para la actuación era evidente, pero su floreciente carrera infantil tuvo un precio.

“Desde muy joven perdí la oportunidad de tener una infancia normal, amigos, relaciones y privacidad”, escribió Panettiere en su reveladora autobiografía, This Is Me (“Así soy yo: un balance”), publicada a principios de este año.

Según le dijo a The Hollywood Reporter , la “prepararon” para ser actriz.

“Era como una pequeña soldado, y siempre lo he sido. Un ‘no’ nunca fue una opción”, reconoció.

Estrella precoz

La carrera de Panettiere floreció y pronto consiguió papeles como el de la voz de la Princesa Dot en A Bug’s Life (“Bichos: Una aventura en miniatura”) de Pixar en 1998, convirtiéndose en una de las nominadas más jóvenes a los premios Grammy por el álbum infantil de lectura en voz alta que acompañaba a la película.

Protagonizó junto a Denzel Washington el drama sobre fútbol americano Remember the Titans (“Duelo de titanes”) en el año 2000, y tuvo papeles en la serie de televisión Ally McBeal y en Raising Helen (“Educando a Helen”) de 2004 junto a Kate Hudson.

Durante el rodaje de Racing Strips (“Rayas, una cebra veloz”, 2005), una película infantil sobre una cebra que se cree un caballo de carreras, sufrió una lesión en la espalda al caerse de una cebra y, “más de 20 años después, estas lesiones todavía me molestan”, escribió.

También protagonizó la comedia sobre animadoras de 2006, Bring It On: All or Nothing (“Triunfos robados 3: Todo o nada”, en América Latina, y “A por todas: Todo o nada”, en España), la tercera entrega de la saga cinematográfica Bring It On.

También en 2006, alcanzó un nuevo nivel de fama cuando el misterioso drama televisivo “Héroes” se convirtió en un gran éxito.

Panettiere ofreció una interpretación chispeante y simpática como Claire, una animadora que se regeneraba si sufría daños físicos y que era el eje central de la trama de la serie, cuyo lema era “salvar a la animadora, salvar al mundo”.

La actriz tenía 17 años cuando se estrenó la película y la fama trajo consigo un nivel de atención sin precedentes, incluyendo el acoso de multitud de paparazzi.

Según contó, la maltrataban y le decían cosas horribles para intentar provocar una reacción, mientras que un titular publicaba una foto de su aparente celulitis.

“Sufrí de dismorfia corporal durante años por eso, creyendo que no importaba lo fuerte, delgada o joven que fuera, no había forma de escapar de los temidos muslos de piel de naranja”.

La ruta de la adicción

En una ocasión, un publicista le dio una “pastilla de la felicidad” para ayudarla a desenvolverse mejor en la alfombra roja.

Aquello acabó siendo “la puerta de entrada a los beneficios de los fármacos y a la caída en la adicción”, afirmó.

Mientras trabajaba en “Héroes”, Panettiere sugirió que su madre dejara de ser su representante. “Deseaba con todas mis fuerzas que fuera simplemente mi madre”, dijo la actriz.

“Tampoco me esperaba su reacción, que fue: ‘Me debes una’. Eso fue todo lo que dijo, y se marchó”.

A los 18 años, Panettiere comenzó una relación con su compañero de reparto en “Héroes”, Milo Ventimiglia. Eso no impidió que sufriera acoso sexual en Hollywood.

En una fiesta en 2008, un ejecutivo de televisión la besó en los labios, algo a lo que ella inicialmente le restó importancia, pero Ventimiglia le dijo que era “completamente inapropiado”.

Más tarde, un hombre al que describió como “un actor y director ganador del Oscar” supuestamente se exhibió ante ella.

Según su relato, él le dijo que tenía chicle en los pantalones, y cuando ella bajó la mirada, “los testículos de este respetado y premiado actor colgaban de su bragueta abierta”.

En otra ocasión, mientras estaban en un yate, alguien a quien consideraba amigo la llevó a la cama con un “famoso cantautor británico de unos 30 y tantos años” desnudo, al que ella no identificó públicamente.