Tuve la regla a los 6 años y los médicos no tenían ni idea de por qué

Los estudios han demostrado que los chicos también podrían estar comenzando la pubertad antes, aunque el cambio es menos drástico.

Ana Pinheiro Machado Canton, endocrinóloga de la Universidad de São Paulo en Brasil, afirma haber tratado a niños de tan solo un año de edad que presentaban esta afección.

En casos tan extremos, la causa más probable son las lesiones en el hipotálamo. También se ha observado que los tumores cerebrales pueden desencadenar una aparición temprana.

Canton y su grupo de investigación plantean la hipótesis de que existen factores externos que influyen en la situación, como la dieta y el medio ambiente.

“La elevada proporción de obesidad infantil es un factor que debemos tener muy en cuenta, porque cuando el niño tiene obesidad, la pubertad se acelera”, afirma.

Se ha descubierto que el tejido adiposo aumenta los niveles de hormonas sexuales, incluido el estrógeno, así como de una hormona llamada luptina, que contribuye al crecimiento óseo. Los investigadores creen que esto podría estar desencadenando la pubertad precoz en algunos niños.

La genética también puede influir. En 2013, un trabajo pionero del equipo que lidera la profesora Anna Claudia Latronic, y la Universidad de Harvard, identificó que una mutación en un gen llamado MKRN3, entre otros, podría desencadenar una pubertad precoz central.

Las hermanas Lara, de 10 años, y Beatriz, de ocho, son portadoras de la mutación, que solo se descubrió cuando Lara comenzó a mostrar signos de desarrollo mamario a una edad temprana.

“La situación me asustó mucho, porque solo tenía cinco años y diez meses; era demasiado pequeña para estar pasando por esto”, dice su madre, Léia Bernardi.

Mediante pruebas genéticas, Canton y su equipo pudieron identificar que la mutación se había transmitido por vía paterna y que la hermana menor, Beatriz, tenía una probabilidad casi segura de desarrollar también PPC.

Esto significaba que, cuando empezara a mostrar signos de desarrollo a los siete años, el tratamiento podría comenzar de inmediato.

“Me puse muy nerviosa, porque sentía que habíamos perdido una parte de su infancia”, dice Léia.

Riesgos de cáncer y enfermedades cardiovasculares

Canton advierte que el impacto de la pubertad precoz central no tratada supone un riesgo significativo para la salud, tanto mental como física.

“Imagínate a una niña que empieza a desarrollar los senos a los seis o siete años: se vuelve muy diferente de sus amigas y de otras niñas de su misma edad en la escuela, lo cual es bastante difícil”, dice.

Biológicamente, los niños que comienzan la pubertad precozmente tienden a desarrollar una estatura baja.