La infidelidad con un ex: expertos explican por qué ocurren estos reencuentros

La ruptura entre Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez se instaló este miércoles en la agenda de espectáculos luego de que distintos medios reportaran una supuesta infidelidad del exfutbolista con su exesposa, María José López. Hasta ahora, se trata de versiones difundidas públicamente y no de un hecho confirmado por todas las personas involucradas.

El caso, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una situación que puede ocurrir en distintas relaciones: el reencuentro afectivo o sexual con una expareja mientras existe un nuevo vínculo sentimental.

Más allá de los nombres conocidos, especialistas en relaciones de pareja advierten que el contacto con un ex puede adquirir una carga emocional particular cuando todavía existen sentimientos pendientes, recuerdos compartidos, asuntos familiares o una historia que nunca terminó de procesarse.

¿Es habitual volver a tener un encuentro con un ex?

La respuesta no es simplemente sí o no. Retomar el contacto con una expareja es relativamente frecuente, especialmente cuando existen hijos, círculos sociales compartidos o una historia extensa.

Un estudio publicado en Journal of Social and Clinical Psychology, que analizó a 137 personas recientemente separadas, encontró que 82,5% mantenía algún tipo de contacto con su expareja y 21,9% había tenido relaciones sexuales con ella después de la separación.

Otra investigación, enfocada en adultos jóvenes, encontró que cerca de 45% había experimentado una reconciliación y que más de la mitad de quienes habían vivido una separación continuaban una relación sexual con su ex en algún momento. Los autores denominaron este fenómeno “relationship churning”, asociado a ciclos de ruptura y reconciliación.

Esto no significa que mantener contacto con un ex conduzca necesariamente a una infidelidad. La diferencia está en los límites establecidos, el estado emocional de la persona y los acuerdos existentes dentro de la relación actual.

¿Por qué una persona puede volver con su ex?

Desde la psicología de las relaciones, existen varios factores que pueden ayudar a comprender este comportamiento.

Uno de ellos es el vínculo emocional que permanece después de una separación. Una relación extensa puede dejar rutinas, recuerdos, códigos compartidos y una sensación de familiaridad que no desaparece automáticamente cuando termina el vínculo.

También puede intervenir la nostalgia. Una persona puede recordar determinados momentos de la relación anterior y reconstruirlos mentalmente de manera más positiva, dejando en segundo plano los conflictos que llevaron a la separación.

Otro elemento es la búsqueda de validación. Después de una ruptura o durante una crisis de pareja, algunas personas pueden sentirse atraídas por alguien que ya conocen porque ese vínculo ofrece una sensación de seguridad, reconocimiento o familiaridad.

El deseo persistente de acercarse a una expareja puede relacionarse con la dificultad para aceptar completamente la ruptura y con pensamientos repetitivos sobre la relación.

Cuando el ex sigue presente en la vida cotidiana

El escenario puede ser todavía más complejo cuando existen hijos en común. En esos casos, cortar completamente el contacto no siempre es posible y la relación debe transformarse desde un vínculo de pareja hacia uno de coparentalidad.

En el caso de Jiménez y López, ambos tienen hijos en común y, de acuerdo con declaraciones públicas anteriores, han mantenido una relación familiar después de su separación. En abril de 2026, López habló públicamente sobre el término de su matrimonio y señaló que estaba contenta con la relación de Jiménez y Gala Caldirola.

Por eso, tener contacto con un ex no puede interpretarse automáticamente como señal de una relación sentimental clandestina. La frontera se vuelve problemática cuando ese contacto deja de respetar los acuerdos de la pareja actual.

¿Qué ocurre cuando el contacto con el ex se transforma en infidelidad?

La infidelidad no necesariamente aparece porque una persona haya dejado de amar a su pareja. La literatura especializada muestra que puede estar asociada a múltiples factores y que cada caso requiere analizar la historia particular de la relación.

En algunos casos, además, la persona involucrada en la infidelidad no necesariamente busca terminar su relación actual.

Por eso, infidelidad y falta de amor no son necesariamente sinónimos. Una conducta puede ser profundamente dañina para la relación sin que permita explicar por sí sola todo lo que ocurre emocionalmente con quien la comete.

El problema de los límites con las exparejas

El contacto con un ex puede ser saludable cuando existen límites claros y cuando ambas personas conocen y aceptan la naturaleza de ese vínculo.

Pero cuando hay secretos, mensajes ocultos, encuentros que se mantienen fuera del conocimiento de la pareja o una intimidad emocional que contradice los acuerdos establecidos, el problema deja de ser simplemente “hablar con un ex”.

Entre personas recientemente separadas, una mayor frecuencia de contacto presencial con la expareja se relacionó posteriormente con mayores niveles de malestar por la separación en determinados participantes, especialmente quienes no tenían hijos.

La evidencia, por lo tanto, no permite afirmar que todo contacto con una expareja sea negativo. Sí muestra que la cercanía con un vínculo anterior puede mantener activas emociones que dificultan el cierre de una relación.

Más allá de la farándula: una situación que puede afectar a cualquier pareja

El supuesto vínculo entre Luis Jiménez y María José López, en medio de su relación con Gala Caldirola, vuelve a poner en discusión una realidad que no pertenece exclusivamente al mundo de la televisión: las relaciones anteriores pueden continuar teniendo un peso emocional incluso después de una separación.

En ese escenario, los especialistas coinciden en que reparar el vínculo requiere honestidad, límites claros, disposición de ambas personas y, cuando sea necesario, acompañamiento profesional. La confianza puede reconstruirse, pero no se recupera simplemente olvidando lo ocurrido: necesita tiempo y nuevas conductas que permitan volver a establecer seguridad emocional.