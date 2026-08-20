Reforma de seguridad de Kast queda sin votos y combustibles suben con fuerza

Reforma de seguridad de Kast queda sin los votos de la derecha

La reforma constitucional de seguridad del Gobierno llegó al Senado sin tener asegurados los votos de la propia derecha. La Moneda necesita 29 respaldos en la Cámara Alta, pero el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió que ni siquiera estarían los 26 votos que suele reunir el oficialismo. Vanessa Kaiser sostuvo que el proyecto no parece apoyable y Renovación Nacional (RN) también exige cambios. El principal reparo apunta al nuevo estado de excepción, que permitiría restringir derechos durante hasta 240 días sin autorización inicial del Congreso. La discusión comienza con el Gobierno obligado a rediseñar su propuesta.

Bencinas suben 34,8 pesos y el diésel aumenta 97,4 pesos por litro

Un nuevo aumento de los combustibles comienza a regir este jueves y se mantendrá durante las próximas tres semanas. Las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán 34,8 pesos por litro, mientras el diésel se encarecerá 97,4 pesos. La parafina no tendrá variaciones y el gas licuado vehicular bajará 16,8 pesos. Hacienda advirtió que todavía existe una diferencia de unos 160 pesos entre el precio local y el valor internacional del diésel. Si las condiciones externas persisten, esa brecha deberá traspasarse en un plazo estimado de tres a seis semanas, abriendo la posibilidad de nuevas alzas.

Kast visita Ñuble, la región con la mayor tasa de desempleo del país

El Presidente José Antonio Kast encabezará este jueves en Chillán Viejo la ceremonia por el natalicio de Bernardo O’Higgins. La visita ocurre en una región que le entregó cerca del 70 % de los votos en la segunda vuelta, pero que enfrenta un complejo escenario económico. Ñuble registró una desocupación de 10,5 % en el trimestre abril-junio, la más alta del país. El desempleo femenino llegó a 13,2 %, mientras la informalidad laboral alcanzó 36,6 %. Autoridades regionales esperan anuncios sobre inversión e infraestructura en una jornada marcada por las demandas de empleo y desarrollo.

Operación Ámsterdam entra en fase clave de medidas cautelares

La Operación Ámsterdam abrió un nuevo flanco del crimen organizado en sectores empresariales de Santiago. La Fiscalía investiga una red que habría comercializado cannabis con tetrahidrocannabinol (THC) bajo la fachada de dispensarios medicinales y generado ganancias millonarias. El Cuarto Juzgado de Garantía resolvió las cautelares de 19 de los 44 imputados: diez quedaron con arresto domiciliario total, cinco con arresto parcial y cuatro con firma quincenal. La audiencia continuará este jueves con los demás imputados, incluidos quienes, de acuerdo con la investigación, ocuparían posiciones superiores dentro de la estructura.[*]

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia

Oposición evalúa interpelar al canciller Pérez Mackenna

El canciller Francisco Pérez Mackenna enfrenta crecientes cuestionamientos por el giro de la política exterior del Gobierno. Parlamentarios de oposición evalúan interpelarlo y le exigirán explicar la incorporación de Chile a “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Donald Trump para enfrentar el narcotráfico. También cuestionan el retiro del Movimiento de Países No Alineados y el arancel de 12,5 % aplicado por Estados Unidos a exportaciones chilenas. Pérez Mackenna, quien realiza una gira por China, Vietnam y Japón, deberá comparecer ante la comisión de Relaciones Exteriores el 8 de septiembre.

Chile Vamos rechaza informe del 18-O que reprocha al gobierno de Piñera

Chile Vamos rechazó las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara sobre la violencia del 18 de octubre de 2019. El informe, promovido por el Partido Nacional Libertario (PNL) y aprobado por ocho votos contra cuatro, sostiene que hubo “excesivos incumplimientos” del gobierno del expresidente Sebastián Piñera para resguardar el orden público. El documento no identificó a los instigadores de la violencia y propone limitar las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eliminando su facultad para presentar querellas. La Unión Demócrata Independiente (UDI) anticipó que votará contra el informe cuando llegue a la Sala.

Exministro ucraniano desafía a Zelenski y pide convocar elecciones

El exministro de Defensa de Ucrania Mijailo Fedorov desafió al gobierno de Volodímir Zelenski y pidió convocar elecciones, pese a la ley marcial que las prohíbe mientras continúe vigente. Fedorov, destituido en julio, acusó una crisis de gobernanza y sostuvo que la guerra no puede mantener indefinidamente suspendido el proceso democrático. Su salida sigue generando protestas en Kiev, especialmente entre jóvenes que respaldan su estrategia de defensa basada en drones. Zelenski nombró como nuevo ministro a Yevhen Khmara, exintegrante de los servicios de inteligencia, cuya designación fue ratificada por el Parlamento.

Superclásico 200 se jugará sin hinchas de Colo Colo

El Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo en el Estadio Nacional sin público visitante. La Delegación Presidencial Metropolitana confirmó la decisión después de recibir informes técnicos de Carabineros y del Ministerio de Seguridad Pública. La medida contradice el plan anunciado hace tres meses para recuperar la presencia de ambas hinchadas en los clásicos. La autoridad señaló que la emergencia provocada por el sistema frontal en el norte también exige priorizar recursos policiales. El encuentro comenzará a las tres de la tarde y tendrá solo seguidores del equipo local.