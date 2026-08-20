Cuba ¿muerte por asfixia?

El gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, estarían diseñando una estrategia contra Cuba que combina presión económica y sanciones, descartando por ahora una acción militar directa. Mientras Trump sugiere que Cuba “podría ser el próximo” objetivo tras las intervenciones en Venezuela e Irán, Rubio —de origen cubano y con un interés particular en el asunto— aboga por un enfoque más gradual pero firme, basado en la “paciencia y perseverancia”. Su meta declarada es que, al final del mandato de Trump, la isla transite por una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, lo que incluiría la liberalización económica, la apertura a inversiones estadounidenses, la compra de petróleo a EE.UU. y la expulsión de agentes rusos y chinos.

En los hechos, la administración estadounidense ha endurecido el bloqueo, amenazando con sancionar a cualquier país que suministre petróleo a Cuba —solo dos barcos han llegado en lo que va del año—, lo que ha provocado apagones, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso del turismo y los servicios básicos. La CIA creó en agosto un grupo de tarea para estas operaciones, y el Departamento de Estado ya acusa a Cuba de promover “grupos terroristas violentistas” en América Latina. Sin embargo, el informe subraya que esta política de asfixia económica plantea un grave dilema ético: el fin —un cambio de régimen— no justifica los medios si estos implican hambre o inanición para la población civil, especialmente niños y familias. Ignacio concluye cuestionando la legitimidad de esta estrategia y reclama la intervención de la comunidad internacional o de autoridades morales para evitar lo que califica como una “política de muerte por asfixia”.

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