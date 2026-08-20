Cuba ¿muerte por asfixia?
En este nuevo capítulo de “Mirada Internacional” el ex canciller Ignacio Walker se pregunta por “CUBA: ¿muerte por asfixia?
El gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, estarían diseñando una estrategia contra Cuba que combina presión económica y sanciones, descartando por ahora una acción militar directa. Mientras Trump sugiere que Cuba “podría ser el próximo” objetivo tras las intervenciones en Venezuela e Irán, Rubio —de origen cubano y con un interés particular en el asunto— aboga por un enfoque más gradual pero firme, basado en la “paciencia y perseverancia”. Su meta declarada es que, al final del mandato de Trump, la isla transite por una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, lo que incluiría la liberalización económica, la apertura a inversiones estadounidenses, la compra de petróleo a EE.UU. y la expulsión de agentes rusos y chinos.
En los hechos, la administración estadounidense ha endurecido el bloqueo, amenazando con sancionar a cualquier país que suministre petróleo a Cuba —solo dos barcos han llegado en lo que va del año—, lo que ha provocado apagones, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso del turismo y los servicios básicos. La CIA creó en agosto un grupo de tarea para estas operaciones, y el Departamento de Estado ya acusa a Cuba de promover “grupos terroristas violentistas” en América Latina. Sin embargo, el informe subraya que esta política de asfixia económica plantea un grave dilema ético: el fin —un cambio de régimen— no justifica los medios si estos implican hambre o inanición para la población civil, especialmente niños y familias. Ignacio concluye cuestionando la legitimidad de esta estrategia y reclama la intervención de la comunidad internacional o de autoridades morales para evitar lo que califica como una “política de muerte por asfixia”.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.