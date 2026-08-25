Exparejas y relaciones actuales: qué hay detrás de volver a involucrarse con alguien del pasado

El presunto reencuentro entre Luis Jiménez y María José “Coté” López, mientras el exfutbolista mantenía una relación con Gala Caldirola, volvió a instalar en la conversación pública el tema de las exparejas y los vínculos que pueden permanecer después de una ruptura. Más allá de la polémica farandulera, una especialista explica qué factores psicológicos pueden influir cuando alguien vuelve a acercarse a una persona de su pasado.

Cuando el pasado vuelve a aparecer

Para la doctora Miriam Pardo, académica de Psicología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, la explicación no necesariamente está relacionada con una falta de amor hacia la pareja actual o con la intención de retomar una relación anterior.

“Desde el punto de vista psicológico, amar a una persona no implica que desaparezcan todos los conflictos, deseos o vínculos afectivos previos. Es humano experimentar sentimientos contradictorios y mantener afectos hacia personas que han sido significativas en nuestra historia”, explica.

La especialista plantea que los vínculos anteriores pueden conservar una carga emocional incluso después de terminada una relación.

La historia compartida puede aumentar el impacto

Cuando la eventual infidelidad ocurre con una expareja, el escenario puede adquirir una dimensión diferente debido a la historia que existe entre ambas personas.

“Si la expareja es la persona con la cual se es infiel, la situación cobra más relevancia porque existe una historia previa, códigos compartidos, intimidad, recuerdos y afectos que ya fueron construidos”, afirma.

Pardo sostiene que “volver a acercarse a una expareja no implica necesariamente querer retomar esa relación o seguir enamorado. Muchas veces se reactivan recuerdos de una etapa significativa de la vida y emociones asociadas a ese período”.

El riesgo de idealizar la relación anterior

Otro factor que puede influir es la manera en que se recuerda una relación después de que ha terminado. Con el paso del tiempo, determinados aspectos negativos pueden perder nitidez, mientras que otros recuerdos adquieren mayor protagonismo.

“Con el paso del tiempo, algunas personas vuelven a idealizar a su expareja porque los aspectos dolorosos de la relación quedan más difusos. El amor es también una construcción psicológica y la memoria suele destacar ciertos elementos mientras deja otros en segundo plano”, explica la psicóloga.

Esta reconstrucción selectiva del pasado puede llevar a establecer comparaciones entre una relación actual y una versión idealizada de una relación anterior.

A esto se puede sumar la búsqueda de validación emocional. Según Pardo, “hay personas que buscan reafirmar que siguen siendo deseadas o importantes para su expareja. Si reciben esa respuesta, experimentan una satisfacción emocional que puede reforzar el acercamiento”, comenta.

¿Impulsividad, crisis de pareja o un vínculo pendiente?

La especialista advierte que no existe una única explicación para una eventual infidelidad. El comportamiento puede responder a circunstancias diferentes.

“No tenemos indicadores específicos que permitan distinguir claramente entre un comportamiento impulsivo, una crisis de pareja o un vínculo emocional no resuelto con la expareja”, señala.

En el caso de la impulsividad, las conductas pueden producirse sin una planificación previa y posteriormente aparecer el arrepentimiento.

Una segunda posibilidad está relacionada con dificultades dentro de la relación actual. Distanciamiento emocional, discusiones frecuentes o sentimientos de soledad pueden formar parte de una crisis de pareja.

“Las crisis de pareja suelen mostrar señales como distanciamiento emocional, discusiones frecuentes o sentimientos de soledad. La infidelidad aparece entonces como una forma poco saludable de enfrentar esos conflictos”, afirma.

¿Qué significa realmente volver al pasado?

Para la académica, más que preguntarse a quién ama más una persona, resulta relevante observar qué papel está cumpliendo psicológicamente ese reencuentro.

“Cuando una persona busca de manera insistente a una relación anterior, mantiene la expectativa de reencontrarse o compara constantemente ambas historias afectivas, es importante preguntarse qué conflictos personales siguen sin resolverse”, indica.

Desde esta perspectiva, la aparición de una expareja puede estar relacionada con recuerdos, necesidades emocionales o asuntos que todavía no han sido elaborados, sin que ello permita por sí solo concluir que existe un deseo de reconstruir la relación.

Por otro lado, la especialista también enfatiza que comprender las posibles motivaciones detrás de una conducta no significa minimizar sus consecuencias.

“La infidelidad no es un hecho irrelevante. Las parejas establecen acuerdos y compromisos. Cuando éstos se rompen, se genera un daño emocional que debe ser considerado y asumido con responsabilidad”, concluye.