Muere Dolly Parton: la mujer que desafió los estereotipos de género y conquistó la música country

Dolly Parton construyó una de las carreras más influyentes de la música popular desde un lugar que durante décadas estuvo reservado principalmente para hombres. Su muerte, ocurrida este 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, cierra la trayectoria de una artista que convirtió su voz, su imagen y sus negocios en herramientas de independencia y que desafió los estereotipos sobre lo que una mujer podía representar en la industria del entretenimiento.

Más que una estrella del country, Dolly Parton fue una figura que tensionó las reglas de género de su tiempo. Desde su infancia en una familia humilde de las montañas de Tennessee hasta convertirse en una de las compositoras más reconocidas de Estados Unidos, desarrolló una carrera marcada por una premisa: mantener el control sobre su obra y sobre la construcción de su propia identidad pública.

Durante décadas, su apariencia —el cabello voluminoso, los vestidos brillantes y una estética asociada a la feminidad tradicional— fue utilizada para caricaturizarla. Sin embargo, Parton convirtió esa imagen en una elección consciente y en una forma de poder personal, negándose a aceptar que la apariencia de una mujer determinara sus capacidades intelectuales o profesionales. Con una mezcla de ironía y agudeza, hizo de su imagen una marca global sin renunciar al control de su narrativa.

En una industria musical donde las decisiones creativas y empresariales estuvieron históricamente dominadas por hombres, logró consolidarse como compositora, productora y empresaria. Su defensa de los derechos sobre sus canciones y su capacidad para construir un patrimonio propio marcaron una diferencia en una época en que muchas artistas dependían de estructuras dirigidas por hombres. Temas como Jolene, Coat of Many Colors y I Will Always Love You no solo la convirtieron en una figura central de la música estadounidense, sino que también demostraron el valor de la autoría femenina en una industria que rara vez reconocía ese espacio.

Su canción “9 to 5”, estrenada en 1980, se transformó en uno de los símbolos culturales sobre la experiencia laboral femenina, al abordar la desigualdad, la falta de reconocimiento y las dificultades que enfrentaban las mujeres en el mundo del trabajo. A través de su música también habló de pobreza, dignidad, amor y autonomía desde una perspectiva femenina, conectando con millones de personas mucho más allá de la audiencia tradicional del country.

Aunque nunca se presentó como una activista feminista tradicional, su trayectoria fue interpretada por muchas mujeres como un ejemplo de independencia y resistencia frente a los límites impuestos por su época. Dolly Parton dejó como legado la idea de que la feminidad no debía ser una barrera para ejercer poder, crear negocios o ocupar espacios históricamente masculinos.

Su influencia, además, trascendió la música. Fue actriz, empresaria y una de las filántropas más reconocidas de Estados Unidos. A través de su programa Imagination Library, impulsó la distribución de millones de libros para niños en distintos países, convencida de que la educación era una de las herramientas más poderosas para romper los ciclos de pobreza que ella misma conoció durante su infancia. Durante la pandemia también apoyó investigaciones científicas que contribuyeron al desarrollo de vacunas contra el COVID-19, reforzando una faceta pública marcada por el compromiso social más que por la búsqueda de reconocimiento.

La muerte de su esposo Carl Dean en 2025 había significado uno de los golpes más duros de sus últimos años. Aun así, continuó siendo una presencia activa en la cultura popular estadounidense, manteniendo intacta una popularidad poco común para una artista con más de seis décadas de carrera.

Su historia queda así ligada no solo a la música country, sino también a una transformación cultural: la de una mujer que tomó aquello que otros intentaron usar para definirla y lo convirtió en una fuente de libertad. Con su muerte desaparece una de las voces más emblemáticas de la música popular, pero permanece un legado que combina talento, independencia económica, generosidad y una forma singular de entender el poder femenino. Dolly Parton no solo cambió el country; ayudó a ampliar las posibilidades de lo que una mujer podía ser en la cultura contemporánea.