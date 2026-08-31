Qué son los péptidos, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre los efectos de inyectárselos

La investigación alrededor de los péptidos tuvo un antes y un después hace un par de décadas, cuando científicos de la empresa farmacéutica Novo Nordisk desarrollaron un péptido sintético para la diabetes tipo 2: la famosa semaglutida.

Es el ingrediente activo de los medicamentos comercialmente conocidos como Ozempic y Wegovy, entre otros.

La semaglutida imita al GLP-1, una hormona natural presente en el intestino que baja los niveles de azúcar, ralentiza la digestión y reduce el apetito.

Sirve, también, para reducir el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales.

Pero su hallazgo no solo revolucionó el tratamiento de la diabetes tipo 2. También dio en el clavo con respecto a una de las mayores fijaciones culturales de la actualidad: adelgazar.

“El número de enfermos de diabetes tipo 2 es grande, es una de las enfermedades más prevalentes del mundo”, dice el profesor Albericio. “Pero el número de gente con sobrepeso es inmenso”.

Inevitablemente, se convirtió en un fenómeno mediático. Celebridades como Oprah Winfrey y Serena Williams empezaron a hablar de su uso de versiones sintéticas del GLP-1 para perder peso.

En palabras de Albericio, fue “el boom sobre el boom”. Y la respuesta de la industria no se hizo esperar.

“Hemos pasado de hablar de producción de gramos de estos péptidos a hablar de toneladas. Y no hay suficiente capacidad para producir todo lo que se necesita”.

La semaglutida y la tirzepatida, una molécula similar desarrollada por otra compañía farmacéutica, están aprobadas para consumo humano por la FDA.

Pero la misma organización ha alertado de versiones no autorizadas de GLP-1 que se están comercializando, precisamente porque la oferta de las farmacéuticas no alcanza a satisfacer la demanda.

“La semaglutida se le está quitando a gente que es diabética para dársela a gente que dice tener sobrepeso. Hay temas éticos alrededos de esto, y mucho dinero”, indica Albericio.

“China e India están produciendo mucho, pero mucho. Y se están construyendo fábricas corriendo para producir más y más y más”.

De la mano con su popularidad, sin embargo, ha ido creciendo también la conversación sobre sus riesgos y efectos secundarios.

Se sabe que pueden producir náuseas, reflujo, cólicos y estreñimiento.

De acuerdo con un estudio de la Western University of Health Sciences, en un pequeño porcentaje de pacientes la terapia con semaglutida “también se asocia con efectos adversos preocupantes”, como la pancreatitis, la presencia de líquido en los pulmones, lesiones en el riñón o la vesícula biliar, entre otros.

Péptidos experimentales

Pero cuando los influencers hablan de los péptidos, no suelen estar refiriéndose al GLP-1 ni a los que se usan desde hace décadas para tratar enfermedades.

Se suelen referir a otra serie de compuestos experimentales, que se promocionan para mejorar la apariencia de la piel, ayudar a desarrollar músculo, acelerar el metabolismo, recuperarse de lesiones, entre otras muchas funciones, aunque no existan ensayos clínicos que sustenten su efectividad en humanos.

Algunos de estos son los que están ahora mismo sobre la mesa de discusión de la FDA, pues se encuentran en una zona gris de la regulación.

No es ilegal comprarlos o tenerlos, pero no están aprobados para el consumo humano sino solo con fines científicos (como pruebas de laboratorio o ensayos en animales).

Sí están prohibidos en las competiciones deportivas.

La realidad, sin embargo, es que están ampliamente disponibles en internet y la mayoría de personas los compran por ese canal para su consumo, con todos los riesgos que implica inyectarse sustancias no controladas por las agencias estatales.