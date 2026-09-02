“Me daban morfina para soportar el dolor hasta que descubrieron mi endometriosis a los 13 años”

“Pero yo sabía que era algo más”, aseguró.

Los médicos le repitieron una y otra vez que no podía tratarse de endometriosis —una enfermedad incurable que causa lesiones y cicatrices en los órganos internos y en todo el cuerpo— porque era demasiado joven.

Grace afirmó que sus peticiones de que se le hicieran más pruebas fueron ignoradas.

“Es como tener alambre de púas en el abdomen”

Grace empezó a menstruar cuando tenía 11 años, y a los 13 ya sufría dolores insoportables durante su período.

Describió el dolor como si tuviera “alambre de púas caliente” alrededor del abdomen.

“Es como si me estuvieran desgarrando los órganos”, relató.

Con frecuencia, debe permanecer postrada en cama y, cuando se le acaban los analgésicos que tiene en casa, tiene que ingresar en el hospital, donde le administran morfina con regularidad.

También le han administrado co-codamol y tramadol.

Le preocupa desarrrollar dependencia de drogas fuertes como los opioides.

“Da miedo, porque no quiero tener que depender de ellas el resto de mi vida”, afirmó.

Pero lo más frustrante para Grace, y la razón por la que contactó con BBC Your Voice, es que siente que los expertos médicos no reconocen que las adolescentes pueden sufrir de endometriosis.

Ni su médico de cabecera ni el primer especialista que consultó de forma privada diagnosticaron su enfermedad.

“Ni siquiera un especialista me creyó. Y si un especialista no me escucha, ¿quién lo hará?”, se quejó.

No fue hasta que la familia insistió en obtener una segunda opinión privada que recibió un diagnóstico positivo.

La endometriosis, que se produce cuando un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de él, puede causar síntomas debilitantes como dolor pélvico, menstruaciones abundantes y fatiga.

Según datos del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino Unido), afecta a aproximadamente el 10% de las mujeres.

La presentadora de la BBC Emma Barnett reveló que tuvo que someterse a una histerectomía (cirugía para extirpar el útero o matriz) debido a la endometriosis, algo que, aseguró, nunca quiso hacerse.

La condición puede desarrollarse a cualquier edad una vez que comienza la menstruación, y es un error común pensar que solo las mujeres mayores padecen esta afección, advierten desde la organización benéfica Endometriosis UK.

Faye Farthing, portavoz de la organización, aseveró que el gobierno, el NHS y los profesionales sanitarios deben mejorar la educación sobre la salud menstrual para los jóvenes “si queremos garantizar que la próxima generación no se vea privada del futuro que se merece”.

Según la organización benéfica, el diagnóstico de la endometriosis puede llevar mucho tiempo: una media de nueve años en mujeres adultas.

En las primeras etapas, por ejemplo en adolescentes, a menudo no se detecta en una ecografía.