Desempleo en Ñuble llega al 11%: piden al Gobierno plan especial para la región

El fin de agosto volvió a encender las alertas en materia de desempleo en Ñuble. La región volvió a mostrar la más alta desocupación del país al anotar un 11,0% durante el trimestre móvil mayo-julio, según las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En buena parte, los índices se explican por la tasa de desocupación de las mujeres, que en la región alcanzó 13,7% (en el país anotó un 10,4%), aumentando en 1,8 puntos en 12 meses, debido al alza de las mujeres desocupadas (21,5%) en mayor proporción que al aumento en la fuerza de trabajo femenina (6,1%), y al incremento de las mujeres ocupadas (4,0%).

A ello se suma la informalidad. La tasa de ocupación informal alcanzó 34,5%, registrando un aumento de 3,2% en 12 meses, mientras que las personas ocupadas informales aumentaron en 12,9% en similar período. En Chile, la informalidad llegó al 26,5% en el mismo trimestre de análisis.

Los números generaron preocupación entre las autoridades y el mundo político regional, quienes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno disponga de medidas especiales ante el rezago económico que presenta Ñuble. Más aún, considerando el fuerte impacto que tuvo en el agro el fin de la recepción de remolacha en la Planta Iansa de Concharcas, concretada la semana pasada, y que significó un duro golpe al sector silvoagropecuario, que incluso en medio de este panorama fue el de los sectores que tuvo un mayor aumento en el empleo en el período señalado, con cerca de un 19%.

Según la última Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel 2025), el 45,1% del empleo regional se concentra en Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, actividad que además concentró el 81,1% de las contrataciones realizadas.

Desde el Gobierno, autoridades económicas han venido sosteniendo que las últimas cifras de desocupación obedecen a la “estacionalidad” propia de la actividad agrícola, y que la megareforma aprobada en el Congreso debiera notarse próximamente en iniciativas que permitirán amortiguar las cifras, como la reactivación de la construcción.

En medio del análisis oficial, el gobernador regional Óscar Crisóstomo levantó la voz y criticó la falta de medidas concretas para la región. “El Gobierno central debe asumir su responsabilidad y debe dar curso al plan de reconstrucción, del que no hemos visto efectos al día de hoy“. Agregó que “la paralización de proyectos y los recortes de inversión pública tienen consecuencias concretas en la economía y están golpeando a las familias de Ñuble“.

El jete del Gore, sostuvo además que no se puede depender de la estacionalidad de la agricultura para esperar que bajen las cifras.

En tanto, desde el gremio de la construcción, esperan que se concreten medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el envío al Congreso de un proyecto de ley para extender el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios, y así dinamizar uno de los sectores más alicaídos en materia de empleabilidad.

“La extensión del subsidio y el aumento del tope a 6.000 UF permitirán que más personas puedan acceder a este beneficio, al mismo tiempo que se genera un impacto positivo en la inversión, el empleo y el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales en Ñuble y en todo el país“, sostuvo Ignacio Ruz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble.

Sectores productivos y autoridades regionales coinciden en que no se siga normalizando ni relativizando las altas cifras de desocupación en esta región.