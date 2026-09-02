Con la derecha en contra: Cámara aprueba finalmente comisión investigadora por caso Cerimedo

Al segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión especial investigadora destinada a indagar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas y otras herramientas de manipulación digital en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020.

La solicitud, impulsada por el diputado José Montalva (PPD), consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando esta vez el quórum necesario para constituir la instancia.

La aprobación se produjo apenas un día después de que la misma iniciativa fracasara en la Sala. En la votación del martes reunió 60 votos favorables, 41 en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos votos de los 62 requeridos.

Tras ese resultado, Montalva anunció que insistiría con la solicitud y cuestionó particularmente la ausencia de parlamentarios de su propio sector. La segunda presentación consiguió finalmente los apoyos necesarios

Bots, cuentas automatizadas e intervención electoral

La comisión tendrá como objetivo recopilar antecedentes sobre el conocimiento, prevención, detección y fiscalización desarrollados por los organismos competentes ante el eventual uso de herramientas destinadas a intervenir en la conversación digital durante procesos electorales y plebiscitarios.

El ámbito de análisis incluirá bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial.

La investigación parlamentaria abarcará los procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020 y surge en medio de las acusaciones vinculadas al denominado “caso bots”, que ha puesto nuevamente bajo atención pública el funcionamiento de redes de cuentas coordinadas y sus eventuales conexiones políticas.

Entre los antecedentes que rodean el debate se encuentran los eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con este tipo de operaciones digitales.

Una vez aprobada la instancia, Montalva sostuvo que el objetivo será determinar qué ocurrió y evaluar la capacidad institucional existente para detectar estas prácticas. “Hoy dimos un paso importante. Esta comisión no busca perseguir a un sector político ni poner en duda elecciones; busca esclarecer si existieron operaciones organizadas con bots, cuentas falsas, desinformación o inteligencia artificial para manipular artificialmente la conversación pública, quiénes estuvieron detrás y si hubo financiamiento involucrado”, señaló el parlamentario a El Mostrador.

Agregó que otro de los propósitos será examinar la respuesta institucional frente a estos fenómenos: “Y, sobre todo, queremos saber si nuestras instituciones tienen las herramientas para detectarlas y enfrentarlas. La democracia se defiende garantizando que las personas puedan decidir libremente”.

Montalva también cuestionó la conducta de la derecha durante la votación. “Nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, o se abstuvo o no votó, o simplemente votó en contra de esta comisión. La pregunta que cabe de cajón es: ¿Qué se esconde? ¿No quieren que se investigue? ¿No quieren transparentar frente a los chilenos? Nos llevamos esa preocupación”, afirmó.

El diputado sostuvo además que la constitución de la instancia permitirá que las instituciones aborden formalmente los antecedentes que han surgido sobre estas operaciones digitales.

“Podemos, en definitiva, tener la tranquilidad de que el Estado de Chile se va a hacer cargo de los antecedentes que hemos tenido sobre la mesa y que están amenazando la democracia, no solamente en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica”, señaló.

Con la aprobación de la Cámara, el siguiente paso será constituir la comisión y comenzar la recopilación de antecedentes para establecer si existieron operaciones organizadas de manipulación digital en procesos electorales desde 2020, quiénes participaron eventualmente en ellas, si hubo financiamiento y cuál ha sido la capacidad de los organismos públicos para prevenirlas, detectarlas y fiscalizarlas.

Así votaron los diputados

Votaron a favor (69): Ignacio Achurra (FA), Jaime Araya (IND), Marcos Barraza (PC), Boris Barrera (PC), Héctor Barría (DC), Jaime Bassa (FA), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (IND), Patricio Briones (PDG), Félix Bugueño (FA), Felipe Camaño (IND), Carlos Carvajal (IND), Nathalie Castillo (PC), Priscilla Castillo (DC), Roberto Celedón (IND), Cristian Contreras (PDG), Flor Contreras (PDG), Francisco Crisóstomo (PS), Carlos Cuadrado (PPD), Carolina Cucumides (IND), Luis Alberto Cuello (PC), Jorge Díaz (DC), Matías Fernández (FA), Lorena Fries (FA), Gustavo Gatica (IND), Ana María Gazmuri (PAH), Sofía González (PC), Irací Hassler (PC), Marcela Hernando (PR), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Andrea Macías (PS), Luis Malla (PL), Daniel Manouchehri (PS), Cristian Mella (DC), José Montalva (IND), Jaime Mulet (FRVS), Javier Muñoz (DC), Alex Nahuelquin (PDG), Ximena Naranjo (IND), Emilia Nuyado (PS), Paula Olmos (PDG), Álvaro Ortiz (DC), Fabián Ossandón (PDG), Andrea Parra (PPD), Patricio Pinilla (DC), Lorena Pizarro (PC), Tamara Ramírez (PDG), José Antonio Rivas (PS), Bernardo Salinas (IND), Juan Santana (PS), Marisela Santibáñez (IND), Emilia Schneider (FA), Constanza Schönhaut (FA), Daniela Serrano (PC), Raúl Soto (PPD), Cristián Tapia (IND), Carolina Tello (FA), Héctor Ulloa (IND), Eileen Urqueta (PDG), Tatiana Urrutia (FA), César Valenzuela (PS), Juan Marcelo Valenzuela (PDG), Consuelo Veloso (FA), Nelson Venegas (PS), Sebastián Videla (IND), Gonzalo Winter (FA), Gael Yeomans (FA) y Fernando Zamorano (PPD).

Votaron en contra (43): Cristián Araya (REP), Carlo Arqueros (REP), Roberto Arroyo (PSC), Enrique Bassaletti (IND), Valentina Becerra (REP), Juan Carlos Beltrán (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Carlos Chandía (RN), Paz Charpentier (REP), Sara Concha (PSC), Catalina Del Real (REP), Eduardo Durán (RN), René Manuel García (RN), Erich Grohs (PNL), Constanza Hube (UDI), Stephanie Jéldrez (REP), Álvaro Jofré (PNL), José Antonio Kast (REP), Tomás Kast (Evópoli), Leandro Kunstmann (REP), Benjamín Lorca (REP), Hans Marowski (PNL), Benjamín Moreno (REP), Francesca Muñoz (PSC), Paulina Muñoz (PNL), Ricardo Neumann (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Ramírez (IND), Claudia Reyes (REP), Agustín Romero (REP), Felipe Ross (REP), Luis Sánchez (REP), Stephan Schubert (REP), Marco Antonio Sulantay (UDI), Fernando Ugarte (REP), Ignacio Urcullú (REP), Cristóbal Urruticoechea (PNL), Alejandra Valdebenito (UDI), Daniel Valenzuela (IND), Germán Verdugo (PNL), Diego Vergara (REP), Flor Weisse (UDI) y Sebastián Zamora (IND-REP).

Se abstuvo (1): Ximena Ossandón (RN).

Ausentes o sin registro de voto (42): Jorge Alessandri (UDI), René Alinco (IND), Chiara Barchiesi (REP), María Francisca Bello (FA), Lilian Betancurt (REP), Jorge Brito (FA), Daniel Bustos (REP), Valentina Cáceres (IND), Álvaro Carter (IND), Andrés Celis (RN), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Cretton (REP), Sebastián Cristoffanini (REP), Mauro González (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Juan Irarrázaval (REP), Pamela Jiles (IND), Pier Karlezi (REP), Daniel Lilayu (UDI), Cristóbal Martínez (UDI), Cristian Menchaca (REP), José Carlos Meza (REP), Claudia Mora (REP), Javiera Morales (REP), Gloria Naveillan (IND), Cristian Neira (REP), Ericka Ñanco Coca (FA), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares (REP), Francisco Orrego (RN), Luis Pardo (RN), Zandra Parisi (PDG), Joanna Pérez (IND), Marlene Pérez (IND), Alejandro Riquelme (RN), Javiera Rodríguez (REP), Natalia Romero (REP), Omar Sabat (UDI), Macarena Santelices (REP), Diego Schalper (RN), Hotuiti Teao (IND) y Guillermo Valdés (RN).