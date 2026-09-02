Posibles veredictos que debate el jurado contra Lindsay Clancy, madre acusada de matar a sus hijos

Los peritos explicaron al tribunal la gravedad de esta enfermedad, y los familiares testificaron sobre el estado mental de Clancy.

Según la ley de Massachusetts, Clancy no tiene la obligación de probar su enfermedad mental ni que carecía de responsabilidad penal.

En cambio, le corresponde a la fiscalía probar más allá de toda duda razonable que ella era penalmente responsable cuando mató a sus hijos, le explica a la BBC la abogada penalista Elyse Hershon.

Pueden hacerlo demostrando sin lugar a dudas que la mujer no padecía una enfermedad mental en ese momento o que, si bien padecía una enfermedad mental, aún controlaba sus acciones y sabía que estaban mal.

Un veredicto de no culpabilidad significaría que Clancy quedaría en libertad, pero esto se considera muy improbable.

Mucho más probable es un veredicto de no culpabilidad por razón de trastorno mental, con el que Clancy quedaría ingresada en un hospital psiquiátrico.

“El caso se reduce a dónde va a pasar el resto de su vida; la defensa cree que debería ser en un centro psiquiátrico, la fiscalía cree que debería ser en una prisión estatal”, dice Hershon.

Asesinato en primer grado

Este es el desenlace potencial más grave para Clancy: ser declarada culpable de asesinato en primer grado, que es provocar la muerte de otra persona de forma intencional y premeditada.

En el estado de Massachusetts, esta condena conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Como le explica a la BBC Heather Cucolo, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y experta en derecho de la salud mental, Clancy tendría que ser vista como “un monstruo a los ojos del jurado” si opta por este resultado.

Para condenar a Clancy por este delito, el jurado tendría que determinar que hubo atrocidad, crueldad extrema, premeditación o ambas cosas, lo que significaría que la fiscalía habría demostrado que no existían factores atenuantes.

En este caso, la enfermedad o deficiencia mental, tal como la describe la ley, podría ser un factor atenuante.

La fiscal Jennifer Sprague afirmó durante los alegatos finales que no cabía duda de que Clancy padecía una enfermedad mental, pero que esta no era tan grave como para que no pudiera distinguir entre el bien y el mal.

Los peritos de la fiscalía pusieron en duda que Clancy realmente oyera la voz que, según ella, le ordenó matar a sus hijos.