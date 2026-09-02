Camilo Escalona se encuentra en coma inducido mientras enfrenta agresivo cáncer de próstata

El expresidente del Senado y uno de los históricos dirigentes del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se encuentra en coma inducido en la Clínica Indisa, en medio del tratamiento médico que mantiene por un agresivo cáncer de próstata.

La información sobre su estado de salud se conoció durante este miércoles. Fuentes del PS precisaron que no sería la primera vez que el exparlamentario es sometido a un coma inducido, procedimiento utilizado para facilitar su tratamiento.

Escalona fue diagnosticado con cáncer de próstata en abril de este año y desde entonces ha debido enfrentar distintas complicaciones asociadas a la enfermedad.

Su condición incluso obligó a que hace algunos meses permaneciera internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A raíz de su estado de salud y del tratamiento que recibe, el histórico dirigente socialista se ha mantenido alejado durante los últimos meses de la actividad política.

La situación había motivado en agosto la realización de un homenaje a Escalona, organizado como un reconocimiento a su trayectoria política y como una señal de apoyo mientras enfrentaba su enfermedad.

El exsenador ha desarrollado una extensa trayectoria dentro del Partido Socialista y llegó a encabezar el Senado. Actualmente permanece internado en la Clínica Indisa bajo coma inducido mientras continúa su tratamiento médico.