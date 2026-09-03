‘Un hijo propio’, el retrato “universal” sobre la presión de la maternidad llega a Netflix

La película documental Un hijo propio ha concluido su paso por festivales internacionales para aterrizar en el catálogo de Netflix, y previo a su estreno, la directora chilena Maite Alberdi confía en que este proyecto, conformado por un equipo mexicano y que retrata una “historia universal” sobre la maternidad, pueda representar a México en los premios Óscar y Goya.

“Es una gran posibilidad. Yo creo que es una película muy mexicana y muy universal a la vez; es una historia que podría haber sucedido en mi país”, aseguró a EFE Alberdi sobre la probabilidad de que su largometraje sea elegido entre las otras 16 seleccionadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Una película muy mexicana pero universal

Previo al estreno en la plataforma del gigante del entretenimiento, la dos veces nominada al Óscar por los documentales El agente topo (2021) y La memoria infinita (2024) eligió el Cine Tonalá de Ciudad de México para proyectar Un hijo propio.

En este espacio, Alberdi contó a EFE cómo la cinta basada en un caso real en México ha generado en distintos países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica el mismo debate sobre la maternidad como un tema que sigue representando una “presión social” para las mujeres y que, además, dijo, muchas veces es “invisibilizada“.

Inspirada en un caso real

La opinión del público surge al conocer la historia detrás de Un hijo propio, que se inspira en la detención, en 2009, de Alejandra Marín Mendoza, una mexicana que fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, por privar de la libertad a un menor.

Según Alberdi, el caso lo retoma tras conocer años después a Marín Mendoza en la prisión mientras realizaba otro proyecto en el centro penitenciario.

El encuentro derivó en una investigación y en la decisión de la realizadora de convertir este hecho en una película documental construida con actores y testimonios de los involucrados que profundizan sobre el deseo y la imposición social sobre la maternidad.

La maternidad obligada, un debate aun vigente

Ana Celeste Montalvo (Pedro Páramo), quien encarna la versión joven de Marín Mendoza, cuenta a EFE que meterse en “el cuerpo y la psique” de la Alejandra de 26 años ha sido uno de los retos más “dolorosos” de su carrera.

“Para mí fue muy duro… subí 10 kilos, me aislé muchos meses de mi familia y amigos para poder entrar al cien en la piel de Ale”, confesó.

Montalvo es quien retrata la etapa en la que Marín Mendoza enfrentó la presión social de su familia y la de su esposo, Arturo Calderon (Armando Espitia), para convertirse en madre.