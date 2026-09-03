Un nuevo cómputo: seremi de Vivienda de Tarapacá renuncia y se convierte en el número 35

Siendo el número 35 de renuncias registradas en lo que va del gobierno de José Antonio Kast, el seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Tarapacá, Alonso Velásquez, presentó su renuncia voluntaria al cargo.

La información fue entregada por el Minvu, donde comunicaron que Godeliver Miguelina del Carmen Arriagada González, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, tomará la subrogancia de la secretaría regional ministerial.

La profesional Arriagada liderará las próximas tareas ministeriales y los proyectos en curso de la región al norte del país, mientras se designe formalmente al nuevo titular del cargo.

Desde el ministerio se agradeció la gestión del exseremi Velásquez y le desearon suerte en sus nuevos proyectos. Sin embargo, no se han clarificado las razones tras esta renuncia, que suma un nuevo cómputo en las autoridades que salen de sus puestos en solo meses del gobierno actual.

Recordemos que en la jornada de ayer, 2 de septiembre, también se dio a conocer la salida del seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Arica, Patricio Löhr, luego de una denuncia de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en su contra.

En total van 45 autoridades que han salido del Gobierno: tres ministras, seis subsecretarios, 35 seremis y un delegado presidencial. Esto solo en los primeros meses de la administración.