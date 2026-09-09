La red prorrusa que explota la violencia sexual y usa a mujeres del ejército ucraniano como cebo

Las publicaciones en estos espacios suelen incluir anuncios que enlazan a otros canales, grupos privados o sitios externos.

Es ideal para captar audiencia, ya que es la plataforma de mensajería más popular en Rusia. Asimismo, en 2025 fue una fuente principal de noticias para los ucranianos, según una encuesta nacional.

Tras analizar las frases recurrentes y los nombres falsos utilizados en estas publicaciones de Telegram, el Servicio Mundial de la BBC encontró más de 6.500 anuncios de agresión sexual.

Estos anuncios fueron publicados por unos 1.700 canales pequeños con temáticas variadas, desde contenido para mayores de 18 años hasta material a favor de la guerra, finanzas y memes.

En conjunto, las publicaciones acumularon más de 65 millones de visualizaciones.

La mayoría seguía una misma fórmula: utilizaban fotos reales de mujeres reales, afirmaban falsamente que habían sido secuestradas y violadas, y añadían un enlace que prometía pruebas en video.

Promesa de imágenes espeluznantes

Se trata de una táctica deliberadamente impactante, diseñada para atraer al público con la promesa de ofrecerles imágenes espeluznantes.

Algunas publicaciones también indicaban que las mujeres habían torturado a soldados rusos o que habían “incitado a quemar vivos a niños rusos”. Estas afirmaciones iban acompañadas de insultos étnicos y sexistas.

Sin embargo, cuando el usuario accedía a las publicaciones, el contenido prometido no existía. En su lugar, los enlaces conducían a canales privados de Telegram repletos de contenido a favor de la guerra.

Estas publicaciones se difunden más allá de Telegram. Videos en TikTok y YouTube, así como publicaciones en la red social rusa VKontakte, prometen el mismo contenido a la vez que promocionan los mismos canales privados de Telegram.

Valentyna Shapovalova, investigadora que estudia la desinformación de género, señala que la campaña “vende la promesa de violencia sexualizada como entretenimiento” para “captar y monetizar” la atención de los usuarios.

Incluso cuando no son producidas directamente por el estado, añade, las publicaciones siguen sirviendo a los objetivos bélicos del Kremlin, porque humillan a los ucranianos y “normalizan la violencia sexual contra el ‘enemigo'”.

Al detectar patrones y trazar un mapa de las conexiones entre las publicaciones, la BBC descubrió una red de canales que se benefician de esta campaña para atraer seguidores.

Seis canales han superado el umbral del millón de suscriptores.

La BBC analizó tres de los casos más graves. Todos fueron creados en un intervalo de 72 horas entre sí, al comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Pryamoy Efir Novosti, un canal vinculado a más de 1.000 de las publicaciones analizadas por la BBC, cuenta ahora con casi 4 millones de suscriptores, más que la mayoría de los comentaristas prorrusos más destacados y muchos medios de comunicación estatales.

Se hace pasar por un canal de noticias, pero originalmente se llamaba “MVD 18+”, en referencia a contenido para adultos.

La mayor parte de su historial de mensajes, correspondiente al período de mayor actividad de la campaña para atraer usuarios al canal, se ha perdido.

Ahora se lee como cualquier otro agregador de noticias de Telegram pro-Kremlin. Publica decenas de veces al día, cita a medios estatales rusos y vende publicidad a Alfa-Bank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia, sancionado por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.

El banco no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Las cuentas falsas no dejan de crecer

Los tres canales se nutren de los medios estatales rusos y reflejan la línea editorial del Kremlin. Describen los avances militares como “liberaciones”, presentan a la UE y a Reino Unido como agresores y celebran las bajas ucranianas. Dos de ellos utilizan habitualmente insultos étnicos contra los ucranianos.

Para determinar cuánto se benefician estos canales del contenido a favor de la guerra, la BBC los contactó haciéndose pasar por un posible anunciante. Pryamoy Efir Novosti nos dijo que cobran un mínimo de 500.000 rublos (unos US$6.500) por anuncio. Los otros dos, que emiten insultos y contenido violento, dijeron que cobran alrededor de 40.000 rublos (US$540) cada uno.

Pryamoy Efir no respondió a ninguna de las preguntas de la BBC. En un mensaje, el canal calificó a la BBC de “provocadora y propagandista” y afirmó que la información “no se corresponde con la realidad”.

De las más de 6.500 publicaciones engañosas que la BBC ha identificado, casi 5.400 ya han sido eliminadas.

Sin embargo, siguen apareciendo otras nuevas. Algunas presentan indicios de automatización: texto idéntico, incluyendo errores tipográficos idénticos, publicado simultáneamente en varias cuentas.