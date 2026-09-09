Delegado de Ñuble se ausenta del aniversario de la región para asistir al foro de ultraderecha

Presentado por:

¡Hola, Ñuble! ¿Cómo va todo? Acá aún en la retina las dramáticas imágenes del incendio que destruyó el Hotel Alto Nevados en las Termas de Chillán. Un duro golpe al turismo regional, que vive una expectante temporada de esquí, marcada por la buena calidad de la nieve tras los sistemas frontales que azotaron a la zona centro-sur del país.

Aunque la angustia se apoderó de todos, finalmente se lamentaron solo daños materiales, mientras operadores turísticos afirman que la tragedia no alterará el programa de actividades ni se cancelarán las pistas de esquí ni los servicios ofrecidos. Les contamos los detalles del día después.

Les contamos los detalles del día después. También les hablaremos en profundidad acerca de un episodio que tiene enfrentados a funcionarios, jefatura y dirección del Hospital de Chillán, debido a acusaciones cruzadas por acoso y malos tratos, y que mantienen en curso no solo un sumario administrativo, sino también un recurso de protección en la justicia.

Pero si de polémicas se trata, no se queda atrás lo sucedido con las actividades de celebración del octavo aniversario de la Región de Ñuble , la más joven del país. Resulta que al acto principal organizado por el Gobierno Regional no asistió el delegado presidencial Diego Sepúlveda. El motivo oficial fue la solicitud de un día administrativo. La controversia se originó cuando el delegado fue captado como asistente en una de las jornadas del Foro Madrid .

, la más joven del país. Resulta que al acto principal organizado por el Gobierno Regional no asistió el delegado presidencial Diego Sepúlveda. El motivo oficial fue la solicitud de un día administrativo. . Finalmente, les queremos contar de dos actividades importantes para las ciencias y la cultura. La primera: la iniciativa “Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile” (Rrevam), proyecto de ciencia ciudadana disponible a través de la plataforma iNaturalist Chile, que permite a todos y todas, registrar el varamiento de especies marinas.

El segundo es la presencia en Ñuble de equipos técnicos del programa “Camina Saberes” de la Alianza del Pacífico, quienes se encuentran recorriendo el continente para tomar registro de aquellas prácticas ancestrales protagonizadas por mujeres rurales. La región fue escogida para llevar adelante la experiencia piloto de la iniciativa en el país.

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis para que no te pierdas todo el análisis de las noticias más comentadas en esta región, que ya cumplió ocho años como unidad territorial del país.

1

Denuncias cruzadas de malos tratos tienen enfrentados a funcionarios y jefatura de Unidad Oncológica del Hospital de Chillán

En la Unidad de Oncología del Hospital de Chillán, el ambiente “se corta con un cuchillo”. Este clima enrarecido responde a un conflicto laboral que tiene enfrentados a los funcionarios de la dependencia con la jefatura, y salpica directamente, además, a la dirección del establecimiento.

Los hechos quedaron en evidencia luego de que la jefa de dicha unidad, la médica hematóloga Sandra Mellado, presentara a mediados de julio un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, después de que la directora del centro asistencial, Ximena Espinoza, dispusiera su alejamiento del cargo, tras denuncias presentadas por un grupo de funcionarios contra la profesional a la que acusan de supuestos malos tratos.

La versión de la aludida, médico cirujano con más de 39 años de ejercicio profesional y 29 años como hematóloga, quien asumió la jefatura de oncología el 1 de junio de 2025, consta en el recurso de protección presentado ante la justicia. En el escrito, se afirma que “desde el primer día de ejercicio de dicha Jefatura por parte de la Recurrente se generó en los funcionarios una resistencia notoria, toda vez que manifestaron verbalmente estar disconformes con que haya sido reemplazado su antiguo Jefe”, quien “no contaba a esa fecha con su título de oncólogo regularizado en Chile”.

En el recurso consta además que “la Recurrente en el ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento normativo constató en reiteradas oportunidades incumplimientos a las Normas Técnicas de la unidad y a las Normas de Infecciones Intrahospitalarias, ambas normas que rigen el buen funcionamiento de la Unidad”.

Comenzaron así, añade el escrito, las hostilidades hacia Mellado, las que se profundizaron cuando esta consultó a una enfermera por una “actividad extralaboral organizada en horario de trabajo”, siendo entonces desconocida su autoridad.

Tras el episodio, la directora del hospital “comunicó verbalmente, sin resolución de ninguna especie, sin ninguna explicación ni formalidad, que a partir del día siguiente debía apartarse de forma inmediata de su mencionada jefatura, sin poder ejercerla”, se afirma en el recurso. En este punto, la hematóloga denuncia que incluso le fue prohibido el ingreso a las dependencias de la Unidad de Oncología, debiendo continuar realizando labores administrativas en la cafetería del hospital.

Paralelamente, Mellado afirma que al momento de su salida, informó a la subdirectora médica sobre una serie de puntos en los que estaba trabajando, relacionados con el horario de médicos: solicitud de asistencia, ya sea por vacaciones o por motivos administrativos; horario de atención en Sala de Quimioterapia (sillones y horarios sin uso); inequidad de distribución de personal de enfermería entre Oncología y Hematología; uso de disfraces y similares para días especiales (por ej.: Día del Niño); investigación de horas extraordinarias para el personal de enfermería; revisión de línea de mando de la Unidad de Oncología y venta de ropa, caramelos, frutos secos, joyería, etc. en oficina de secretarias.

Frente a estos hechos, la defensa de la profesional asegura que la decisión de la directora del hospital representa una “vulneración de los Derechos y Garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política números 1 (El derecho a la integridad psíquica), 4 (El Respeto y Protección a la Honra de la Recurrente), 16 (La Libertad de Trabajo y su Protección), y 24 (El Derecho de Propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales), amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Recurrente”. Esta última, porque además la denunciante dejó de percibir una asignación.

La denuncia de la hematóloga trascendió a las redes sociales, donde fue exhibida una fotografía que muestra a la profesional cumpliendo labores en la cafetería.

Esta situación motivó una declaración pública por parte del Hospital Herminda Martín de Chillán, el 10 de agosto último, en la que se sostiene que “desde mediados de julio de este año se encuentra en desarrollo un sumario administrativo en el marco de la ley N° 21.643 (Ley Karin), iniciado a partir de denuncias en contra de quien se desempeñaba como jefa médica de la Unidad de Oncología”.

Según la dirección del hospital, el alejamiento de la hematóloga obedece a “medidas de carácter preventivo, destinadas a resguardar los derechos de las partes involucradas, el adecuado desarrollo de la investigación en curso y, sobre todo, garantizar a las y los usuarios la continuidad asistencial que requieren”.

Sobre la denuncia del lugar al que fue relegada la profesional, el comunicado asegura que “dentro de las facultades legales, se solicitó a la especialista retomar sus funciones como hematóloga en el Centro Ambulatorio de Especialidades, donde cuenta con espacios de trabajo, al igual que el resto de los funcionarios de esas dependencias”.

En medio de las denuncias cruzadas, representantes de diferentes gremios dentro del Hospital Clínico Herminda Martín manifestaron públicamente su apoyo a los 22 denunciantes, todos funcionarios de Oncología.

“Oncología está pasando por una situación grave de acoso laboral; esto conlleva que las colegas no están trabajando al cien por ciento y están siendo evaluadas psicológicamente; el ambiente laboral está muy tenso”, afirmó Erica González, presidenta de la Fenats del Hospital de Chillán.

Los funcionarios se mostraron preocupados por los efectos que puedan tener estas denuncias en el trato de los usuarios hacia los trabajadores de dicha unidad, por lo que pidieron celeridad en la investigación.

En tanto, desde el poder judicial, afirmaron que el recurso de protección será visto esta semana por la Corte de Apelaciones de Chillán, que decidirá si será o no admitido a tramitación.

2

Delegado presidencial genera polémica al asistir al Foro Madrid y no al aniversario de la región

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda (REP), quedó en el centro de la polémica luego de no asistir a la ceremonia oficial del octavo aniversario de la región, organizada por el Gobierno Regional en el Teatro Municipal de Chillán, mientras participaba en una de las jornadas del “V Encuentro Regional Foro de Madrid”, realizado en Santiago y que contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei.

La ausencia de la autoridad regional en el acto encabezado por el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), efectuado el jueves 3 de septiembre, generó cuestionamientos, debido a que la actividad formaba parte de la conmemoración oficial de la creación de Ñuble, que entró en vigencia el 6 de septiembre de 2018 tras separarse de la Región del Biobío.

Sepúlveda, militante del Partido Republicano, sí asistió a una de las jornadas del Foro Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso y que reunió en Santiago a representantes de la derecha nacional-conservadora internacional, además de Milei, quien fue uno de los principales expositores del evento.

Desde la Delegación Presidencial señalaron que el delegado hizo uso de un día administrativo y que, posteriormente, encabezó la ceremonia organizada por la propia repartición el domingo 6 de septiembre, en el frontis de la Catedral de Chillán, donde se realizó una misa y una presentación de cueca.

“Ñuble es una región joven, pero con una historia enorme. Esta es una tierra de próceres, artistas, agricultores y generaciones de hombres y mujeres que han hecho un aporte fundamental a Chile. Hace ocho años comenzamos una nueva etapa y hoy seguimos trabajando para que nuestra región tenga más oportunidades, más empleo, más inversión, más seguridad y mejores condiciones para sus familias”, afirmó Sepúlveda durante esa actividad.

La controversia se produjo en medio de una fecha marcada por los balances sobre el desarrollo de la región. En sus ocho años de existencia, Ñuble mantiene una de las tasas de desempleo más altas del país, con un 11 %, aunque también registra un aumento significativo de su presupuesto regional: de cerca de $20 mil millones iniciales a unos $85 mil millones actuales, equivalente a un incremento de 325 %.

Durante la ceremonia del Teatro Municipal, el gobernador Óscar Crisóstomo destacó precisamente ese crecimiento y los proyectos en ejecución, entre ellos el Instituto Teletón de Ñuble, el nuevo Hospital Regional, el Cesfam Federico Puga de Chillán Viejo y el Polo de Salud junto a la Universidad del Bío-Bío.

La decisión del delegado de priorizar su participación en el Foro Madrid por sobre el acto oficial abrió un debate político en la región respecto del rol institucional de la autoridad presidencial y la representación del Gobierno en una fecha considerada simbólica para Ñuble.

Un mensaje de Inacap

Más de 150 estudiantes de INACAP Chillán fueron protagonistas de uno de los principales encuentros gastronómicos de Ñuble

Con gastronomía, patrimonio y aprendizaje en terreno más de 150 estudiantes, 16 docentes y administrativos de INACAP Chillán fueron parte de la Fiesta de la Longaniza 2026, evento que convocó a más de 200 mil asistentes durante sus tres días de realización.

Durante la jornada estudiantes y docentes fueron parte de la carpa gastronómica, del bus turístico gratuito “Sabores y Patrimonio” y colaboraron en la preparación y entrega de 5.000 choripanes durante “La Gran Choripanada”. Actividades que se convirtieron en una instancia de aprendizaje en terreno, donde los jóvenes pudieron vincularse directamente con una actividad que forma parte de la identidad, desarrollo gastronómico, turístico y económico de Ñuble.

Esta experiencia cobra especial relevancia en una celebración que poner en valor uno de los productos más representativos de la zona y que hoy cuenta con Denominación de Origen, reconocimiento otorgado por INAPI y fruto del trabajo conjunto entre Proloc, la Municipalidad de Chillán e INACAP.

3

Descartan cierre de la temporada de esquí tras incendio de hotel en los Nevados de Chillán

Un duro golpe sufrió el turismo invernal en la cordillera de Ñuble tras la total destrucción del Hotel Altos Nevados, enclavado en los más alto del sector de las termas minerales de Chillán, a causa de un incendio sorpresivo y voraz, en medio de un peak de turistas que habían llegado al lugar.

La estructura comenzó a arder la tarde del domingo, desde el quinto piso, lo que motivó un operativo para evacuar a 119 pasajeros albergados y cerca de 100 trabajadores. El fuego se extendió finalmente a toda la edificación, alcanzando también a una veintena de vehículos.

“Trabajamos con cerca de 80 voluntarios y cerca de 20 unidades de distintos cuerpos de la región. El incendio se desarrolló en condiciones muy complejas debido a la presencia del viento puelche, que alcanzó ráfagas de 80 kilómetros por hora, lo cual dificultó el trabajo“, afirmó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pinto, Andrés Oliva, quien agregó que la orden de evacuar la estructura se dio debido a la poca visibilidad “y porque el fuego se estaba propagando a todos los compartimentos“.

Pese a la pérdida material, la administración del centro invernal hizo un llamado a la tranquilidad respecto a la continuidad del servicio.

Guillermo Ruiz, director de Nevados de Chillán, subrayó que el destino cuenta con muchas más áreas de esparcimiento. “Es terrible lo que sucedió, pero lo importante es dar un mensaje de tranquilidad, porque Nevados no es solamente esta estructura. El sector de Alto Nevados es una de las áreas de operación del centro de esquí, pero el centro es mucho más: hay otras cafeterías, otra enfermería, otro rental, por lo cual estamos trabajando para poder abrir el resto de la infraestructura y que se pueda venir a disfrutar de la nieve“, indicó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Turismo del Valle Las Trancas, José Saavedra, reafirmó que el polo turístico se mantiene activo y preparado para los próximos eventos de la temporada. “Se perdió un hotel muy bueno, pero el resto de las instalaciones de Nevados, el centro de esquí y todos los alojamientos del Valle de las Trancas están operativos y listos para recibir a los turistas. Vengan tranquilos, que está todo controlado“, aseguró el dirigente gremial, aludiendo a las 5.200 camas disponibles para el hospedaje en el destino Valle Las Trancas-Nevados de Chillán.

La causa basal que desató el fuego se mantiene en investigación para determinar si se trató de una falla eléctrica o acción humana. El fiscal Ignacio Córdova aclaró que el Hotel Alto Nevados contaba con sus sistemas de seguridad al día, incluyendo detectores de humo y aspersores operativos.

Respecto a las pérdidas materiales anexas, el catastro arrojó un total de 20 vehículos afectados en el estacionamiento, de los cuales 12 resultaron con pérdida total y 8 con daños parciales.

El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Chillán realiza trámites de renovación de cédulas de identidad y documentos personales con los pasajeros extranjeros, la mayoría brasileños, estadounidenses y británicos, quienes debieron ser evacuados del hotel y reubicados en otros alojamientos.

4

Llaman a la ciudadanía a registrar varamientos y mortalidad de fauna marina a lo largo de nuestras costas

Desde este mes, la ciudadanía podrá no solo observar la naturaleza, sino también registrarla y divulgarla. Es el objetivo de la “Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile” (Rrevam), proyecto de ciencia ciudadana disponible a través de la plataforma iNaturalist Chile, que busca establecer una base de datos sobre varamientos y mortalidad de fauna marina a lo largo de las costas del país.

La iniciativa permite que cualquier persona pueda aportar mediante fotografías y registros georreferenciados de ejemplares encontrados en playas. De esta manera podrán contribuir a identificar las especies afectadas, posibles patrones de ocurrencia y sectores donde estos eventos se presentan con mayor frecuencia. Actualmente, Revam reúne 958 observaciones correspondientes a 79 especies distintas, aportadas por 298 observadores, entre las que destacan el guanay, lobo marino común, piquero, gaviota dominicana, yeco y pingüino de Humboldt.

En la Región de Ñuble, la iniciativa cobra especial relevancia considerando el valor ambiental de su borde costero y el trabajo institucional desarrollado para avanzar en su conservación. Entre estas acciones se encuentra la propuesta de Área de Conservación de Múltiples Usos (Acmu) Costa de Cobquecura, proceso impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble. Durante 2025 se desarrollaron talleres de socialización junto a servicios públicos, el municipio y la comunidad, sumándose al trabajo realizado durante los últimos años mediante actividades de educación ambiental, sensibilización y estudios técnicos participativos. Actualmente, la iniciativa continúa avanzando como propuesta para una futura área protegida de aproximadamente 23.953 hectáreas, desde Trehualemu por el norte hasta el estero Mela por el sur, extendiéndose cinco millas náuticas mar adentro.

A este trabajo se suma la protección de ecosistemas costeros a través de los humedales urbanos Río Colmuyao y Río Taucú, ambos ubicados en Cobquecura y reconocidos oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente. Río Colmuyao cuenta con una superficie de 18,59 hectáreas, mientras que Río Taucú comprende 18,69 hectáreas, resguardando ecosistemas de alto valor para aves, fauna y vegetación asociada. Ambos forman parte de los siete humedales urbanos actualmente declarados en la Región de Ñuble.

La costa de Cobquecura cuenta además con el Santuario de la Naturaleza Los Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra, área protegida vigente desde 1992, declarada mediante el Decreto Supremo N° 544. El Santuario comprende una superficie total de 250 hectáreas terrestres y marinas y constituye un espacio de especial importancia para la conservación del lobo marino de un pelo y de otras especies asociadas al ecosistema costero. Actualmente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que inició sus operaciones el 1 de febrero de 2026, avanza en la implementación del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y en el proceso de homologación de los Santuarios de la Naturaleza a las categorías establecidas por la Ley N° 21.600. En Ñuble, el SBAP reconoce al Santuario Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura entre las áreas protegidas presentes en la región.

La seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Angélica Cuevas, destacó la participación a través de plataforma en línea y red social de ciencia ciudadana iNaturalist, “porque cada observación puede convertirse en información valiosa para conocer mejor nuestra fauna marina y apoyar las acciones que permitan conservarla”.

Contar con registros de varamientos permitirá, además, complementar el trabajo que realizan las instituciones públicas, universidades, investigadores y organizaciones dedicadas a la conservación, aportando antecedentes para reconocer eventos inusuales de mortalidad, las especies más afectadas y las zonas donde estos episodios se concentran. Esta información resulta relevante frente a amenazas como enfermedades, captura incidental en actividades pesqueras, colisiones con embarcaciones y distintos fenómenos ambientales que pueden afectar a la fauna marina.

El proyecto se enmarca además en la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves y su Plan de Acción para la Conservación de Aves Marinas en Chile, instrumentos de política pública del Ministerio del Medio Ambiente orientados a fortalecer la protección de las aves y sus hábitats. Revam amplía este esfuerzo hacia toda la fauna marina, permitiendo incorporar observaciones de aves, mamíferos, tortugas y otros grupos biológicos encontrados en las costas del país.

Para participar, las personas deben contar con una cuenta gratuita en iNaturalist Chile y pueden incorporarse al proyecto “Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile”. Los registros pueden realizarse directamente desde un teléfono mediante la aplicación móvil de iNaturalist o ser cargados posteriormente desde un computador, incorporando fotografías y la ubicación del hallazgo. Incluso quienes no estén suscritos al proyecto pueden contribuir indicando en los atributos de su observación que corresponde a un individuo muerto.

En caso de encontrar fauna marina varada o muerta, el llamado es a realizar cualquier registro de manera segura, manteniendo distancia y evitando tocar o manipular los ejemplares, junto con efectuar el aviso correspondiente a los canales oficiales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) o del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), según corresponda.

5

Programa de la Alianza del Pacífico llega a Ñuble para recoger saberes ancestrales de mujeres rurales

Un recorrido por diferentes sectores rurales de Ñuble realizaron recientemente representantes del programa “Caminos de Saberes”, iniciativa de cooperación cultural enfocada en fortalecer la autonomía económica, social y productiva de las mujeres rurales dedicadas a los oficios tradicionales y prácticas ancestrales.

La iniciativa es impulsada por el Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico, integrado por representantes de Chile, Colombia, México y Perú. En el caso de Chile cuenta con la participación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El proyecto es financiado por el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico y ejecutado por la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.

Entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto, el equipo ejecutor se trasladó hasta las localidades de San Ignacio, Roblería y Quinchamalí, en sectores rurales aledaños a Chillán, donde sostuvo encuentros con distintos colectivos de mujeres y desarrolló grupos focales, talleres y entrevistas.

La etapa de diagnóstico busca conocer y documentar los saberes tradicionales, capacidades productivas, experiencias y necesidades de las mujeres participantes, información que permitirá diseñar posteriormente una propuesta formativa pertinente a sus realidades culturales y territoriales.

En Chile, Ñuble fue definido como territorio priorizado para la implementación del proyecto, en consideración a la riqueza de sus tradiciones y prácticas artesanales, y al rol que desempeñan las mujeres rurales en la preservación, transmisión y proyección de estos saberes.

“Para nosotros es muy significativo que Ñuble sea la región priorizada en Chile para desarrollar ‘Caminos de Saberes’, porque reconoce el enorme valor de los conocimientos y tradiciones que las mujeres rurales han preservado durante generaciones“, explicó Nataly De La Hoz, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien además valoró el desarrollo de esta iniciativa de cooperación internacional y su foco en las mujeres de la región.

“Caminos de Saberes” busca generar un puente entre patrimonio cultural, formación y autonomía económica, reconociendo que los conocimientos y prácticas tradicionales constituyen también una fuente de oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de cooperación regional de la Alianza del Pacífico para fortalecer el sector cultural y contribuir al desarrollo de capacidades de mujeres vinculadas a la artesanía y a las expresiones culturales en Chile, Colombia, México y Perú.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.