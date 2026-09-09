A 25 años del 11- S, estrenan un programa especial sobre “el atentado que cambió el mundo”

A 25 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, DNEWS presentará “11-S: El atentado que cambió el mundo”, una producción especial que reconstruye una de las jornadas que marcó para siempre la historia contemporánea.

El programa se estrenará el jueves 10 de septiembre, a las 23:00 horas, y reúne las voces de sobrevivientes, rescatistas, analistas y familiares de las víctimas. Sus testimonios permiten comprender cómo se vivieron los hechos desde adentro, el impacto humano de la tragedia y las huellas que permanecen un cuarto de siglo después.

“Lo que más me marcó fue escuchar el sonido de las personas cuando se tiraban de las torres”, relató Sergio Naranjo, sobreviviente colombiano del 11-S, al compartir su testimonio para el especial de DNEWS.

A través de relatos en primera persona y los análisis, el especial recorre los momentos decisivos de aquel día y aborda las consecuencias que los atentados tuvieron en la seguridad internacional, la política exterior y la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

“Fueron cuatro horas en las que uno presintió que el mundo ya no iba a ser como era antes”, afirmó Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en terrorismo, también consultado para la producción especial.

En Chile, DNEWS está disponible en los canales 700 y 1700 HD del servicio de TV satelital de DIRECTV, y también puede verse a través de DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo.