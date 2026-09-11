Cinco mujeres destacan por sus iniciativas de impacto en la tercera edición de Mujer Sustentable

Cinco mujeres fueron reconocidas como ganadoras de la tercera edición del Premio Nacional Mujer Sustentable 2026, en una ceremonia realizada el pasado 4 de septiembre en Sheraton Santiago. Las premiadas desarrollan iniciativas vinculadas a ámbitos como la empresa, el emprendimiento, la tecnología, la protección de los ecosistemas y el desarrollo humano.

El encuentro reunió a 15 finalistas provenientes de distintas organizaciones y sectores, quienes compitieron en cinco categorías: Liderazgo Corporativo Sostenible, Emprendimiento con Impacto, Innovación y Tecnología con Impacto, Acción Ambiental y Regeneración, y Calidad de Vida y Desarrollo Humano.

Cerca de 100 personas asistieron a la ceremonia, entre autoridades, líderes empresariales, representantes del mundo científico y académico, organizaciones sociales, integrantes del jurado, finalistas y aliados del premio.

“Cuando creamos este Premio queríamos mostrar que no existe una sola manera de generar impacto. Hoy vemos mujeres transformando empresas, desarrollando tecnología, creando emprendimientos, protegiendo ecosistemas y generando mejores oportunidades para las personas. Son historias distintas, pero todas demuestran algo en lo que creemos profundamente: las personas tienen un enorme poder para transformar positivamente la realidad desde el lugar que les toca ocupar”, comentó Catalina Droguett, periodista y fundadora de Mujer Sustentable.

Las iniciativas reconocidas en cada categoría

En Liderazgo Corporativo Sostenible, el primer lugar fue para Paola Alvano, de Bci, por “Integrando sostenibilidad y negocio: la hoja de ruta que convirtió el compromiso ESG de Bci en resultados concretos”. También fueron finalistas Francisca Torres, de Ripley, con “Diseñado para todos x Harvest”, y Bárbara Wolff, de CCU S.A., con “Fondo Hídrico”.

La categoría Emprendimiento con Impacto tuvo como ganadora a Ignacia Moreno, de Fundación Banco de Ropa. En la terna también estuvieron Meyling Tang, de Tres Peces Productos del Mar, con una propuesta orientada a promover la pesca responsable desde Valparaíso, y Carolina Vidal, de Supersnack, con su Super Jugo Prebiótico desarrollado a partir de upcycling.

En Innovación y Tecnología con Impacto, el primer lugar fue para Constanza Díaz, de Technovation Girls Chile. Michelle Schnitzer, de BondUP, y Karina Kitzing, de LACTIFY, completaron las finalistas de esta categoría.

Por su parte, Acción Ambiental y Regeneración reconoció a María José Domínguez, de Fundación Kennedy, por “Humedales: comunidades que conservan”. Antonia Biggs, de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), y Alejandra Kopaitic, de Fundación Chile, por el Pacto Chileno de los Plásticos, fueron las otras finalistas.

Finalmente, en Calidad de Vida y Desarrollo Humano, el reconocimiento fue para Paola Gateño, de Fundación FEMPO. Consuelo Guzmán, de Transformando con Mujer Mosaico, y Paz García, de Hub Inner Development Goals Chile, completaron la terna.

En total, las cinco ganadoras y las 15 finalistas representan distintas formas de abordar la generación de impacto positivo, desde la transformación de organizaciones y el desarrollo tecnológico hasta el emprendimiento, la protección de los ecosistemas y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Mónica Rubio recibe reconocimiento por su trayectoria científica

Otro de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria 2026 a la Dra. Mónica Rubio, astrónoma, astrofísica y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021.

La científica cuenta con una trayectoria reconocida tanto en Chile como a nivel internacional, vinculada al desarrollo de la astronomía nacional, la generación de conocimiento y la formación de nuevas generaciones.

Para Mujer Sustentable, la distinción representa además una dimensión del liderazgo asociada a la capacidad de abrir nuevos caminos y generar oportunidades para quienes vienen detrás.

Un diálogo sobre los desafíos para construir un país sostenible

La tercera edición del Premio Nacional Mujer Sustentable también contempló la conversación “¿Cómo se construye un país sostenible?”, instancia que reunió a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; al académico y científico Alex Godoy; a Paula Jervis, de Abastible; y a Valeria Andía, de WOM, bajo la moderación de Catalina Droguett.

Durante la conversación se abordaron desafíos relacionados con la participación laboral femenina, los cuidados, el desarrollo económico, la conectividad, la inclusión, la confianza empresarial, la ciencia y el cambio climático.

La instancia reforzó una de las ideas que ha acompañado el desarrollo del premio: avanzar hacia un país sostenible requiere articular distintas perspectivas y promover la participación de diversos actores de la sociedad.

“Esta tercera edición confirma que existe una enorme diversidad de mujeres generando impacto en Chile. El desafío del Premio es hacerlas visibles, conectar esas historias y lograr que su trabajo pueda inspirar y abrir oportunidades para otras. Reconocerlas no es solamente mirar lo que ya hicieron; es ayudar a multiplicar ese impacto”, señalóDiana Forero, directora ejecutiva de Mujer Sustentable.