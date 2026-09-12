La riada en Nepal deja a 157.000 mujeres en riesgo de violencia y trata, alerta ONU Mujeres

Unas 157.050 mujeres y niñas de los distritos nepaleses de Rasuwa y Nuwakot se han visto afectadas, directa o indirectamente, por la riada del 26 de agosto en Nepal, y afrontan un mayor riesgo de violencia, explotación y trata, según advirtió ONU Mujeres.

La organización alertó en un comunicado de que las mujeres y niñas afrontan “riesgos especialmente elevados de violencia, explotación y trata”, además de “dificultades para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria y servicios de protección”.

“Lo que sabemos es que los riesgos existentes para las mujeres y niñas se disparan cuando ocurren desastres“, señaló en la nota la representante de ONU Mujeres en Nepal, Patricia Fernandez-Pacheco, quien recordó que las mujeres también asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y que tienen más dificultades para acceder a información y asistencia.

En los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan, aproximadamente una de cada tres mujeres es analfabeta, agregó, lo que “dificulta el acceso a información sobre las ayudas, los procesos de registro y la reclamación independiente de asistencia”.

Uno de cada tres hogares está encabezado por una mujer

Además, uno de cada tres hogares de la provincia nepalí de Bagmati está encabezado por una mujer y un tercio de ellos depende de remesas, una fuente de ingresos que se encuentra bajo presión.

La agencia de Naciones Unidas agregó que está trabajando junto al Gobierno nepalí y otras organizaciones humanitarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios esenciales y protección, así como su participación en las labores de recuperación.

ONU Mujeres pide recaudar 2 millones de dólares destinados a atender a las afectadas, con la idea de que parte de los fondos se destine a una iniciativa de cocinas comunitarias, gestionadas por mujeres, que proporcionen alimentos de emergencia y contribuyan a crear oportunidades de empleo y de participación de las mujeres en la recuperación.

Las autoridades de Nepal elevaron a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, tres días después de la devastadora riada que golpeó una zona ubicada entre el norte de ese país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Nepal ha informado de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de coordinación entre ambas partes para cotejar cifras.