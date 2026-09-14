Caso Mariana Sepúlveda: ministra acusa “total impunidad” y ley busca que homicidios no prescriban

El caso de Mariana Sepúlveda, la joven de 19 años que desapareció en Conchalí en 2008, abrió un debate sobre la prescripción de los homicidios en Chile luego de que Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, quien se presentó ante Carabineros y confesó haberle dado muerte, quedara en libertad tras ser sobreseído por el tiempo transcurrido desde el crimen. La decisión generó críticas del Gobierno y aceleró la discusión de un proyecto bautizado como “Ley Mariana”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, cuestionó el sobreseimiento total y definitivo por prescripción decretado respecto de Quiroz. “Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad”, señaló la secretaria de Estado.

Marín informó además que el Ministerio de la Mujer tomó contacto con el Ministerio de Justicia para plantear su preocupación por la forma en que opera la prescripción en este tipo de causas. “Lamentamos profundamente que la Justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito del imputado confeso del crimen de Mariana Sepúlveda”, sostuvo.

Qué pasó en el caso Mariana Sepúlveda

Mariana Loreto Sepúlveda León tenía 19 años cuando desapareció el 29 de agosto de 2008. Salió desde su casa en Conchalí vestida con su uniforme escolar y debía dirigirse a clases en Independencia, pero nunca llegó. Durante 18 años su familia buscó conocer qué había ocurrido con ella.

El caso dio un vuelco en septiembre de 2026, cuando Quiroz, vecino del sector, concurrió voluntariamente a una unidad policial y se atribuyó la muerte de Mariana. A partir de su declaración, el Ministerio Público y las policías desarrollaron nuevas diligencias para contrastar su relato. Sin embargo, un informe de la PDI que estableció que el imputado no había salido del país durante estos años resultó determinante para el cómputo de la prescripción y el tribunal decretó su sobreseimiento.

La Fiscalía Centro Norte anunció que apelará a la resolución, por lo que la controversia judicial todavía puede llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Qué propone la “Ley Mariana”

En paralelo al caso judicial, el diputado Javier Muñoz (DC) presentó un proyecto denominado “Ley Mariana”, que busca modificar el Código Penal para que la acción penal derivada de los delitos de homicidio, femicidio y parricidio sea imprescriptible.

La iniciativa propone incorporar un nuevo inciso al artículo 94 bis del Código Penal y apunta específicamente a los delitos contemplados en los artículos 390, 390 bis y 391. De aprobarse, el paso de los años no extinguiría la posibilidad de perseguir penalmente esos crímenes cuando sean cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma.

“El transcurso del tiempo no puede ser un impedimento para hacer justicia, quince años es demasiado poco para que prescriban este tipo de delitos”, afirmó Muñoz. Entre los argumentos de la iniciativa se plantea que la ocultación de un cuerpo, la destrucción de evidencia o la intimidación de testigos no pueden terminar favoreciendo a quien intenta evitar durante años la acción de la justicia.

Familia de Mariana Sepúlveda pide acelerar el proyecto

Este domingo 13 de septiembre, familiares, amigos y vecinos de Mariana Sepúlveda realizaron una marcha siguiendo parte del trayecto que la joven recorría habitualmente y respaldaron públicamente el avance de la “Ley Mariana”. Marta León, madre de la joven, sostuvo que “Mariana tiene que ser la última” y cuestionó las fallas institucionales que, a juicio de la familia, marcaron los 18 años de búsqueda.

Su padre, Luis Sepúlveda, reconoció que una eventual modificación legal probablemente no beneficiaría directamente a su familia, pero defendió su aprobación para evitar casos similares. Muñoz, quien participó de la movilización, pidió al Ejecutivo otorgar urgencia a la iniciativa y sostuvo que el proyecto ha comenzado a recibir apoyos de distintas bancadas.