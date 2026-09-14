Kast cae a 34 % en Cadem y llama a la unidad tras compleja instalación

Cadem: aprobación de Kast cae a 34 % y desaprobación llega a 62 %

A seis meses de iniciado el Gobierno, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 34 %, mientras su desaprobación alcanzó 62 %, el nivel más alto de su administración, de acuerdo con Cadem. Un 62 % considera que la gestión ha sido peor de lo esperado y solo 8 % estima que ha sido mejor. El Ejecutivo recibió una nota promedio de 3,4. Economía y empleo aparecen como prioridades para 79 % de los consultados, mientras seguridad, delincuencia y narcotráfico bajaron a 33 %. Además, 88 % califica como mala o muy mala la situación laboral del país.

Kast llama a la unidad y plantea abrir una etapa de diálogo político

El Presidente José Antonio Kast llamó a la unidad y manifestó su disposición a abrir una etapa de diálogo político, a pocos días de cumplir seis meses en La Moneda. Durante el Te Deum evangélico, el mandatario aseguró que su administración ha logrado acuerdos en materias importantes y que continuará escuchando recomendaciones de cualquier sector. Su intervención ocurre después de una compleja instalación, marcada por cambios ministeriales, dificultades legislativas y controversias entre integrantes del oficialismo. Kast sostuvo que las diferencias políticas son legítimas, pero defendió la búsqueda de acuerdos para avanzar en las prioridades del Gobierno.

Vehículo explota tras activar una mina antitanque en la frontera con Perú

Un vehículo explotó tras activar una mina antitanque en la frontera entre Chile y Perú. El hecho ocurrió durante la madrugada en un sector ubicado al norte de Arica y movilizó a Carabineros, personal militar y equipos de emergencia. Las autoridades iniciaron diligencias para determinar cómo ingresó el automóvil al área minada, establecer la identidad y el estado de sus ocupantes y verificar si existió un cruce irregular de la frontera. El sector permanece bajo resguardo debido a la presencia de explosivos instalados décadas atrás. La investigación deberá establecer la trayectoria del vehículo y las circunstancias exactas de la detonación.

Gobierno entrega más de $46 mil millones en bonos a 58 mil hogares

El Gobierno informó que ha entregado más de $46 mil millones mediante Bonos de Recuperación a 58 mil hogares afectados por lluvias y otras emergencias. Los aportes forman parte de las medidas aplicadas para apoyar a familias que sufrieron daños en sus viviendas o perdieron enseres. La Región de Coquimbo concentra la mayor cantidad de beneficiarios. El balance fue presentado en medio del proceso de reconstrucción y de las críticas respecto de la velocidad con que llegan las ayudas a las zonas afectadas. El Ejecutivo deberá continuar verificando daños, resolviendo solicitudes pendientes y coordinando la recuperación de viviendas e infraestructura.

Desempleados tardan 8,1 meses en encontrar un nuevo trabajo

Las personas desempleadas están tardando en promedio 8,1 meses en encontrar un nuevo trabajo, el periodo más extenso desde noviembre de 2024. Para un trimestre mayo-julio, se trata del mayor tiempo registrado desde la pandemia, de acuerdo con un análisis de Horizontal. La tasa de desocupación llegó a 9,5 % y el número de personas sin trabajo alcanzó las 981 mil. Durante el último año se destruyeron 16.292 puestos y la cesantía subió a 8,7 %. El informe sostiene que el deterioro se explica principalmente por personas que perdieron su empleo, y no por quienes ingresaron por primera vez al mercado laboral.

Miles se movilizan en Brasil para respaldar a Lula antes de las elecciones

Miles de personas se movilizaron en Brasil para expresar su apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Las manifestaciones se realizaron en distintas ciudades y buscaron fortalecer la candidatura oficialista ante el avance de la derecha. La campaña se desarrolla en un escenario de alta polarización, con la economía, la seguridad y la relación con Estados Unidos entre los asuntos centrales. La elección definirá si Lula obtiene un nuevo mandato y la composición política que enfrentará el próximo Gobierno. Las encuestas y eventuales alianzas pasarán a ser determinantes durante las semanas finales.

Reino Unido reforzará sus cazas en Malvinas en plena tensión con Argentina

El Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro aviones Eurofighter Typhoon desplegados en las islas Malvinas por aeronaves de una versión más avanzada. El cambio se realizará a fines de 2027 e incorporará mayores capacidades de radar, aviónica y armamento. Londres sostuvo que la renovación estaba programada antes de la actual controversia, pero el anuncio coincide con la ofensiva diplomática y económica de Argentina respecto de la soberanía y los recursos naturales del archipiélago. El Gobierno británico reiteró que la soberanía no está en negociación, mientras Javier Milei intensifica sus gestiones internacionales sobre las islas.