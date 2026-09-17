Una tesis pionera analiza la lactancia y la violencia obstétrica en madres encarceladas en España

Una tesis pionera analiza la violencia obstétrica en madres encarceladas en España, una investigación que aborda las experiencias de mujeres privadas de libertad y analiza con un enfoque etnográfico sus dificultades para ejercer el derecho a la lactancia.

La psicóloga Pilar Roig Jubany ha defendido en la Universidad de Granada (UGR) la primera tesis doctoral que investiga las experiencias de lactancia materna y violencia obstétrica en madres encarceladas en España.

El trabajo, desarrollado con una perspectiva de género y un enfoque etnográfico, se ha centrado en las dificultades que estas mujeres enfrentan para ejercer su derecho a la lactancia, reconocido como derecho humano por la ONU en 2016, así como en las situaciones de violencia obstétrica que padecen dentro del sistema penitenciario.

La profesora titular del Departamento de Filosofía I de la UGR Ester Massó Guijarro ha dirigido esta tesis con la que Roig Jubany ha obtenido la máxima calificación académica.

El estudio supone un abordaje novedoso, ya que combina un prolongado trabajo de campo con una mirada interseccional y de bioética feminista que documenta las condiciones en las que las madres encarceladas llevan a cabo la lactancia y da visibilidad a la violencia que sufren durante el proceso reproductivo.

¿Qué es la violencia obstétrica?

La tesis se enmarca en el Proyecto POyÉTICAS ‘Política y Ética de la Salud Pública‘ y aborda la violencia obstétrica, considerada ya un problema de salud pública global.

Esta forma de violencia vulnera los derechos sexuales y reproductivos de diferentes maneras, desde el maltrato físico, con cesáreas o episiotomías no justificadas, inmovilizaciones o falta de analgesia adecuada, al maltrato psicoafectivo y la omisión de cuidados.

La tesis está formada por una serie de artículos, el último publicado en International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, revista de referencia en el ámbito de la bioética con enfoque feminista.

Diversos estudios indican que un porcentaje significativo de mujeres en España y en varios países del mundo perciben haber sufrido violencia obstétrica o haber sido sometidas a procedimientos no consensuados durante la atención al parto.

Esta investigación doctoral aporta un análisis específico sobre cómo estas situaciones se agravan en contextos de privación de libertad, ofreciendo así una base de conocimiento fundamental para la garantía de los derechos humanos en el sistema penitenciario español.