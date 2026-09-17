Kast acompaña a alcalde White en San Bernardo tras amenazas de muerte

La celebración de Fiestas Patrias en San Bernardo tuvo este jueves un componente que fue más allá de las actividades tradicionales. El Presidente José Antonio Kast llegó a la comuna para acompañar al alcalde Christopher White (PS), quien había solicitado su presencia después de recibir amenazas de muerte, y participar junto a él en el Te Deum y el desfile cívico-militar.

El Mandatario aceptó la invitación del jefe comunal en medio de la preocupación por las amenazas denunciadas, que apuntaban a un eventual atentado antes del 18 de septiembre. Su asistencia fue presentada como una señal de respaldo a White frente al crimen organizado.

Kast arribó cerca de las 11:00 horas junto a la primera dama, María Pía Adriasola, y un amplio contingente policial. A la jornada también llegaron alcaldes de comunas vecinas, parlamentarios y altos mandos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.

Antes de ingresar a la ceremonia religiosa, el Presidente se refirió a las circunstancias que marcaron su visita. “Este 18 tiene algunas cosas distintas, hubo un cambio de gobierno, estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar, aquí nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, declaró al canal de la Iglesia de San Bernardo.

El Mandatario también hizo un llamado a celebrar las Fiestas Patrias con responsabilidad y destacó la identidad folclórica de la comuna. “San Bernardo es la comuna del folclor, con las Cuecas Mil, con el festival, por lo tanto para mí es una alegría estar acá e invitar a todos a que disfrutemos en familia estas fechas”, sostuvo.

A la ceremonia religiosa se sumó posteriormente el acto cívico-militar en honor a las Glorias del Ejército, encabezado por Kast y White en la Plaza de Armas de San Bernardo.

La actividad se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad, que incluyó la presencia de francotiradores apostados en sectores cercanos al lugar donde se realizó la ceremonia.

Para el desfile se contempló la participación de 4 mil efectivos, una cifra inédita para este tipo de actividades en la historia de la comuna.

La presencia del Mandatario adquirió especial relevancia debido a las circunstancias que rodearon su invitación. Fue el propio White quien pidió a Kast que participara de las celebraciones, luego de conocerse antecedentes sobre un presunto plan para atentar contra su vida que, según la información disponible, debía concretarse durante estas Fiestas Patrias.

El respaldo al alcalde no se limitó a La Moneda. Durante la mañana, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió a desayunar con White para expresarle personalmente su solidaridad.

“Hemos venido a expresarle nuestro apoyo y solidaridad al alcalde Christopher White, que ha sido víctima no solamente de una amenaza, sino de un plan para atentar contra su vida”, señaló Orrego, al referirse a los antecedentes que motivaron el encuentro.

El gobernador sostuvo que las amenazas contra una autoridad elegida democráticamente tienen consecuencias que trascienden a la persona afectada.

“Cuando se atenta o se pretende atentar contra una autoridad democráticamente electa, no solamente se atenta contra un chileno, se atenta contra la democracia”, afirmó.

Orrego aseguró que el Gobierno Regional continuará apoyando a los municipios que enfrentan problemas vinculados al crimen organizado. Entre las medidas mencionó proyectos de cámaras de televigilancia, iluminación pública y recuperación de espacios públicos.

“Ningún alcalde que esté dando una batalla contra el crimen organizado va a estar solo”, enfatizó.

Sin embargo, el gobernador también aprovechó la instancia para plantear una exigencia al Ejecutivo: transformar los llamados a la unidad en una agenda de seguridad construida mediante acuerdos políticos.

“Me parece bien, pero ese llamado a la unidad hay que llenarlo de contenido y de proyectos concretos, y para eso se requiere que el Gobierno tome la iniciativa y se siente con la oposición a conversar”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la presentación de iniciativas sin una discusión previa con otros sectores y propuso instalar una mesa de trabajo para acordar las prioridades legislativas.

“Hay que pasar del discurso de los gestos a las acciones más concretas. Yo creo que la agenda de seguridad del Gobierno necesita tener un filtro del diálogo democrático, es decir, no enviar más proyectos unilaterales que no se han conversado con nadie”, afirmó.

Orrego planteó que esa instancia debería permitir consensuar las “cinco o seis prioridades” de la agenda legislativa de seguridad. También pidió avanzar en la discusión sobre el papel de los gobiernos regionales en la prevención del delito.

Mientras tanto, el programa de Fiestas Patrias en San Bernardo contemplaba la entrega de la condecoración “18 de septiembre” a cuatro conscriptos de la Escuela de Infantería, distinguidos por sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar.

Posteriormente estaba previsto el desfile cívico-militar, con la participación de 586 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, Gendarmería y Defensa Civil, además del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo y clubes de adultos mayores.