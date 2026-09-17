Gobierno negocia con concesionarias fórmulas para rebajar las tarifas del TAG

El Gobierno confirmó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene conversaciones con distintas concesionarias para explorar mecanismos que permitan reducir las tarifas que pagan los usuarios de las autopistas y contener futuras alzas del TAG.

Durante una vocería destinada a realizar un balance de la semana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ratificó las gestiones y puso énfasis en que cualquier modificación deberá realizarse mediante acuerdos voluntarios con las empresas y respetando los contratos actualmente vigentes.

“Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante conversaciones con múltiples concesionarias para ver de qué manera, de forma libre, hay espacio para poder negociar mejores tarifas”, señaló Pavez.

La iniciativa había sido adelantada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien aseguró que la cartera se encuentra trabajando “muy activamente” en la materia.

Balmaceda, sin embargo, advirtió sobre las dificultades para avanzar hacia un mecanismo uniforme debido a las diferencias entre los contratos que mantiene el Estado con las distintas concesionarias.

“Las tarifas no son iguales, porque las tenemos bajo ley de concesiones. Tenemos 81 contratos y son contratos negociados algunos hace 30 años y otros hace seis meses (…) Por lo tanto, unificarlo es muy complejo”, explicó en Radio Universo.

Pavez también recalcó esa complejidad y señaló que las tratativas deben considerar las particularidades de cada uno de los acuerdos.

“Es un trabajo que se está llevando adelante, que cuando hayan resultados, por supuesto, se van a dar a conocer, pero es muy importante entender que el entramado de la concesionaria involucra distintos contratos con distintos alcances, con distintas empresas”, afirmó.

Por ello, agregó, “es una conversación que tiene que darse en múltiples direcciones y en múltiples ámbitos”.

El subsecretario insistió en que la intención del Ejecutivo es conseguir mejores condiciones para quienes utilizan las carreteras concesionadas, pero descartó que aquello pueda hacerse desconociendo las obligaciones asumidas previamente por el Estado.

“Es muy importante entender que el Estado de Chile es un Estado que tiene que comprometer a sus sucesivos gobiernos en pos de la seriedad y del respeto al Estado de derecho, lo que incluye el respeto a los contratos vigentes”, sostuvo.

En esa línea, Pavez reiteró “la voluntad del Gobierno de Chile de, conversando en el ámbito del respeto a los contratos vigentes, poder, junto con las concesionarias, buscar mecanismos que permitan a todos los usuarios de las carreteras concesionarias acceder al servicio en mejores condiciones”.

Por ahora, las conversaciones continúan y el Ejecutivo no ha informado acuerdos concretos ni eventuales nuevas tarifas. Pavez señaló que los resultados serán comunicados una vez que existan avances en las negociaciones.

“Eso es algo que valoramos y que, por supuesto, el Gobierno respalda, siempre en el entendido de lo que corresponde es la responsabilidad y el respeto a los contratos vigentes, que son parte de la seriedad que ha mostrado siempre nuestro país”, cerró.