Presidente del Gobierno español recuerda a Víctor Jara a los 53 años de su asesinato

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó este miércoles al cantautor chileno Víctor Jara a los 53 años de su asesinato después de haber sido detenido y torturado por su militancia en el Partido Comunista en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende.

“Un día como hoy de hace 53 años asesinaron a Víctor Jara. Intentaron silenciar su voz porque sus canciones hablaban de libertad, dignidad y justicia. No lo consiguieron”, ha escrito en X Pedro Sánchez.

Un día como hoy de hace 53 años asesinaron a Víctor Jara. Intentaron silenciar su voz porque sus canciones hablaban de libertad, dignidad y justicia. No lo consiguieron. Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026



Y ha añadido:”Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden acabar con la democracia”.

Jara murió el 16 de septiembre de 1973 tras recibir 44 disparos en el antiguo Estadio Chile de Santiago.

Con la vuelta de la democracia, el estadio fue denominado “Estadio Víctor Jara”.