Gobierno despliega Ruta de Protección de las Mujeres en fondas ante violencia femicida en septiembre

Con el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, liderado por la ministra Judith Marín, desplegó la iniciativa “Ruta de Protección de las Mujeres” en distintos recintos festivos del país, entre ellos el Parque O’Higgins, con el objetivo de prevenir agresiones y facilitar el acceso a canales de orientación y denuncia.

La estrategia contempla la presencia de estands y equipos regionales para informar a las personas asistentes sobre los protocolos de actuación ante eventuales situaciones de violencia machista, además de entregar información sobre los principales canales de ayuda disponibles durante las festividades.

Una fecha marcada por la violencia femicida

La iniciativa se implementa en un contexto en que septiembre registra una alta incidencia de hechos de violencia contra las mujeres. De acuerdo con el Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), durante 2025 se contabilizaron 45 hechos de violencia femicida en ese mes, convirtiéndolo en el segundo con mayor cantidad de casos registrados durante el año.

La ministra Marín señaló que los equipos desplegados en las regiones trabajarán en coordinación con las delegaciones presidenciales para reforzar la entrega de información y orientación a quienes lo requieran.

Entre los canales disponibles se encuentran el 1455 de SernamEG, el 133 de Carabineros y el 134 de la PDI, destinados a entregar orientación o recibir denuncias, según corresponda.

Refuerzo policial ante el consumo de alcohol

En paralelo, y considerando el incremento en la ingesta de bebidas alcohólicas durante las celebraciones de Fiestas Patrias, las autoridades policiales hicieron un llamado a prevenir situaciones de violencia y recordaron que quienes cometan agresiones pueden enfrentar responsabilidad penal.

El despliegue busca reforzar la información sobre las vías de ayuda y denuncia, además de promover una respuesta oportuna frente a eventuales hechos de violencia que puedan ocurrir en los recintos donde se desarrollen las celebraciones.

Santiago suma apoyo a víctimas en las fondas

En la comuna de Santiago, la municipalidad también dispuso medidas de apoyo para quienes sean víctimas de delitos durante las celebraciones. Para ello, se contempla la presencia de la Defensoría de Víctimas y del programa Santiago Te Acompaña en los recintos festivos.

Ambas iniciativas consideran prestaciones de apoyo a las personas afectadas, entre ellas representación legal, acompañamiento social y asistencia psicológica gratuita.