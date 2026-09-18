Primer balance de Carabineros: tres fallecidos y 52 detenidos por alcohol o droga en Fiestas Patrias

Tres personas han fallecido en siniestros viales durante los primeros días del fin de semana largo de Fiestas Patrias, según el primer balance entregado este viernes por Carabineros. Los hechos corresponden a un atropello y dos choques registrados en las regiones Metropolitana, de Los Ríos y de La Araucanía.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que la institución ha fiscalizado más de 16.400 vehículos y realizado sobre 4.700 exámenes de alcotest y narcotest. En ese contexto, 52 conductores han sido detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. De acuerdo con el balance, 35 de los detenidos están asociados al consumo de alcohol en la conducción y 17 al consumo de drogas. Además, Carabineros notificó más de 245 infracciones, principalmente por exceso de velocidad, no utilizar cinturón de seguridad y no contar con sistemas de retención infantil.

“Vamos a ser inflexibles en estas inconductas viales respecto al consumo de alcohol y droga en la conducción”, afirmó Vielma, quien también reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad y autocuidado durante los días que restan de las Fiestas Patrias.

El general comparó las cifras de fallecidos con las registradas durante el mismo periodo del año anterior. “El año pasado teníamos una persona fallecida, ahora ya tenemos tres. O sea, aumentamos en un 200% la fatalidad en estas festividades”, señaló.

Salidas y regresos desde la RM

En cuanto a los desplazamientos desde la Región Metropolitana, Carabineros informó que hasta ahora han salido más de 154 mil vehículos, 12 mil menos a los proyectados.

Respecto del regreso a la Región Metropolitana, Carabineros anticipó que el flujo vehicular estará más concentrado durante el domingo 20. “A contar del día domingo 20 desde las 13:00 en adelante empieza una actividad y un aumento importante de los flujos vehiculares de retorno a la Región Metropolitana”, explicó Vielma. El aumento de los desplazamientos se espera especialmente durante la tarde, con un incremento relevante desde las 16:00 horas y un peak de ingreso cercano a las 18:00 horas, principalmente por la Ruta 5 Sur.

“Aquí el llamado a las personas que están en regiones o salieron de la RM es a planificar su viaje de retorno. Va a haber una tasa de utilización alta de las diferentes diferentes rutas, principalmente en la Ruta 5 Sur. Condiciones normales, pero también, al tener una tasa de utilización alta, los flujos vehiculares y la velocidad de operaciones son más lentas. Así que el llamado es a programar”, cerró el general.

Vielma llamó además a los conductores a retornar temprano, informarse sobre las medidas de gestión vial y aprovechar los horarios establecidos para el peaje a $ 1.000. Asimismo, recomendó que, ante colisiones menores en las que no existan personas lesionadas, los vehículos sean trasladados a una zona segura para evitar que el incidente genere nuevas congestiones.