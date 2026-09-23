Harvey Weinstein es condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual en Nueva York

Harvey Weinstein recibió este miércoles 23 de septiembre una condena de 15 años de prisión en Nueva York por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006. La sentencia se produce tras una prolongada disputa judicial que incluyó la anulación de su primera condena y nuevos juicios.

El juez Curtis Farber fijó una pena inferior a los 20 años solicitados por la fiscalía y superior a los nueve que pedía la defensa del exproductor de Hollywood, cuyo caso fue uno de los detonantes del movimiento #MeToo.

Weinstein, de 74 años, lleva más de seis años privado de libertad. Durante los procesos en su contra ha negado reiteradamente haber cometido violaciones o mantenido relaciones sexuales sin consentimiento, según consignó Infobae.

La denuncia que sustenta la sentencia

La condena corresponde a la agresión sexual denunciada por Miriam Haley, quien trabajó brevemente como asistente de producción del programa Project Runway.

En los juicios, Haley relató que en 2006 aceptó una invitación para visitar a Weinstein en su departamento de Manhattan. Según su testimonio, el productor intentó besarla y, después de que ella lo rechazara, la llevó por la fuerza a un dormitorio y la agredió sexualmente.

“Lo impensable estaba ocurriendo”, declaró ante el tribunal al describir lo sucedido.

Su denuncia integró el primer gran proceso penal contra Weinstein en Nueva York. En 2020, un jurado lo declaró culpable de agredir sexualmente a Haley y de violar a la actriz Jessica Mann, delitos por los que recibió una pena de 23 años de cárcel.

Sin embargo, en 2024, el máximo tribunal de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. Los jueces determinaron que se habían admitido testimonios de mujeres cuyas acusaciones no formaban parte de los cargos del proceso, lo que afectó su derecho a un juicio justo.

Nuevos procesos y jurados divididos

La repetición del juicio comenzó en 2025. En esa instancia, el jurado volvió a declarar culpable a Weinstein por la agresión contra Haley y lo absolvió del cargo relacionado con Kaja Sokola. No obstante, sus integrantes no alcanzaron un veredicto unánime sobre la acusación de violación presentada por Jessica Mann.

Ese último cargo dio lugar a un tercer juicio en 2026. El jurado volvió a quedar dividido y, en mayo, el juez declaró nulo el proceso.

Posteriormente, la Fiscalía de Manhattan decidió no realizar un cuarto juicio. El fiscal de distrito Alvin Bragg señaló que la decisión consideró la postura de Mann, quien manifestó que no podía volver a testificar.

“En consideración de la postura de la señora Mann, y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B de Weinstein por agredir sexualmente a Haley, no llevaremos adelante un cuarto juicio”, afirmó Bragg en un comunicado.

De esta manera, la declaración de culpabilidad por la agresión contra Haley sustentó la sentencia de 15 años de prisión dictada este miércoles.

La pena pendiente de revisión en California

Weinstein también enfrenta las consecuencias de otro proceso penal en California. En 2022, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de violación y otros delitos sexuales contra una mujer identificada durante el juicio como Jane Doe 1. Al año siguiente, fue condenado a 16 años de cárcel.

Un tribunal de apelaciones mantuvo la condena, pero ordenó revisar la duración de la pena. La decisión respondió a que el juez había considerado como antecedente las condenas de Nueva York que posteriormente fueron anuladas.

Las acusaciones contra Weinstein adquirieron notoriedad pública en 2017, cuando investigaciones periodísticas revelaron denuncias de abuso y acoso sexual en su contra. Los testimonios contribuyeron a impulsar el movimiento #MeToo y alentaron a mujeres de distintos países a denunciar experiencias de violencia sexual.

Cofundador de Miramax y vinculado a películas como Pulp Fiction y Shakespeare enamorado, Weinstein pasó de ocupar una posición de poder en Hollywood a enfrentar múltiples procesos penales por delitos sexuales.