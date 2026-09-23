Publicidad
Evacúan Mallplaza Oeste por aviso de bomba: GOPE descartó presencia de artefactos PAÍS Pantallazo

Evacúan Mallplaza Oeste por aviso de bomba: GOPE descartó presencia de artefactos

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El centro comercial de Cerrillos fue evacuado preventivamente tras una alerta recibida mediante una llamada. Personal especializado de Carabineros revisó las instalaciones y descartó elementos sospechosos, tras lo cual se permitió el reingreso.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Mallplaza Oeste fue evacuado completamente este miércoles debido a un aviso de bomba. El procedimiento se realizó de manera preventiva mientras el GOPE de Carabineros inspeccionaba el recinto. Tras finalizar la revisión sin encontrar elementos o artefactos sospechosos, se descartó el riesgo y los visitantes pudieron regresar al centro comercial.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La totalidad del Mallplaza Oeste, ubicado en la comuna de Cerrillos, fue evacuada durante la jornada de este miércoles luego de un aviso de bomba que activó los protocolos de seguridad del centro comercial.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, la emergencia se originó tras una alerta recibida mediante una llamada, lo que motivó la evacuación preventiva de visitantes y trabajadores.

En un primer momento existieron dudas respecto de si se trataba de un simulacro. Sin embargo, hasta el recinto concurrió personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para efectuar la revisión correspondiente.

Un auditor de Radio Bío Bío identificado como Francisco relató que todo el centro comercial había sido evacuado y que el procedimiento se desarrolló con normalidad.

Desde Mallplaza Chile señalaron que “de acuerdo a los protocolos establecidos ante alertas de seguridad, se ha procedido a la evacuación preventiva de Mallplaza Oeste a la espera de la determinación de la autoridad”.

La empresa agregó que se encontraba trabajando “de manera colaborativa y coordinada teniendo como principal preocupación la seguridad de visitantes y colaboradores”.

Personal especializado de Carabineros realizó posteriormente una inspección del centro comercial y no encontró elementos ni artefactos sospechosos.

Tras concluir las labores del GOPE y descartarse la existencia de riesgo, se autorizó el reingreso de los visitantes y el recinto retomó sus actividades.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad