Evacúan Mallplaza Oeste por aviso de bomba: GOPE descartó presencia de artefactos

La totalidad del Mallplaza Oeste, ubicado en la comuna de Cerrillos, fue evacuada durante la jornada de este miércoles luego de un aviso de bomba que activó los protocolos de seguridad del centro comercial.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, la emergencia se originó tras una alerta recibida mediante una llamada, lo que motivó la evacuación preventiva de visitantes y trabajadores.

En un primer momento existieron dudas respecto de si se trataba de un simulacro. Sin embargo, hasta el recinto concurrió personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para efectuar la revisión correspondiente.

Un auditor de Radio Bío Bío identificado como Francisco relató que todo el centro comercial había sido evacuado y que el procedimiento se desarrolló con normalidad.

Desde Mallplaza Chile señalaron que “de acuerdo a los protocolos establecidos ante alertas de seguridad, se ha procedido a la evacuación preventiva de Mallplaza Oeste a la espera de la determinación de la autoridad”.

La empresa agregó que se encontraba trabajando “de manera colaborativa y coordinada teniendo como principal preocupación la seguridad de visitantes y colaboradores”.

Personal especializado de Carabineros realizó posteriormente una inspección del centro comercial y no encontró elementos ni artefactos sospechosos.

Tras concluir las labores del GOPE y descartarse la existencia de riesgo, se autorizó el reingreso de los visitantes y el recinto retomó sus actividades.