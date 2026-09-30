Quién es Simone de Beauvoir, la escritora que sacaron de la lista de Prodemu

Nacida en París en 1908, Simone de Beauvoir fue una de las figuras centrales del existencialismo y del pensamiento feminista del siglo XX. Su trayectoria combinó la filosofía, la literatura y el activismo político. Entre sus obras destaca El segundo sexo, publicado en 1949, del que proviene su frase más conocida: “No se nace mujer, se llega a serlo”.

Su obra forma parte, además, del acervo de Prodemu. Cuando la fundación reabrió su Biblioteca de las Mujeres en 2022, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural informó que la colección incluía libros de Beauvoir, junto con títulos de Gabriela Mistral, Isabel Allende y Chimamanda Ngozi Adichie.

Una vida dedicada al pensamiento

Las convicciones políticas e intelectuales de Beauvoir la distanciaron de su entorno familiar. Estudió filosofía y letras en la Universidad de París, la Sorbona, donde destacó por su desempeño académico y conoció a Jean-Paul Sartre, con quien mantendría una relación hasta la muerte de él, en 1980.

Tras finalizar sus estudios, inició una carrera docente que la llevó a Marsella. La distancia entre ambos no interrumpió su vínculo, construido sobre una concepción de la pareja en la que la libertad personal ocupaba un lugar central.

De la docencia a la escritura

La publicación de La invitada en 1943 marcó un punto de inflexión en su carrera literaria. El éxito de la novela la impulsó a dedicarse por completo a la escritura, en un período atravesado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias políticas.

En 1945 fundó junto a Sartre y Maurice Merleau-Ponty la revista Les Temps Modernes, que se convirtió en un espacio de debate intelectual y político. Su producción posterior abordó, entre otros temas, el existencialismo, el marxismo y el ateísmo. También viajó con Sartre a países como Cuba y China, donde conoció a figuras políticas como Fidel Castro, el Che Guevara y Mao Zedong.

La obra que marcó al feminismo

En El segundo Sexo, Beauvoir examinó cómo las sociedades construyen la idea de lo femenino y asignan a las mujeres un lugar subordinado. El ensayo cuestionó que las diferencias biológicas pudieran justificar esa desigualdad y se convirtió en una obra de referencia para el feminismo.

Activismo y últimos años

La vejez y la muerte ocuparon un lugar importante en sus escritos posteriores, entre ellos Una muerte muy dulce (1964), La vejez (1970) y La ceremonia del adiós (1981), obra vinculada a la muerte de Sartre.

Beauvoir también participó activamente en la defensa de los derechos de las mujeres. En 1971 firmó el Manifiesto de las 343, mediante el cual mujeres que declaraban haber abortado reclamaron el reconocimiento de ese derecho en Francia.

La escritora murió en París el 14 de abril de 1986 y fue enterrada en el cementerio de Montparnasse. Al referirse a la muerte de Sartre y al tiempo que compartieron, había expresado: “Así es.” “Ya es demasiado bonito que nuestras vidas hayan podido juntarse durante tanto tiempo”.