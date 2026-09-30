Dividir para gobernar la izquierda

Hugo Herrera publicó en este medio “La crisis intelectual de las izquierdas“. Lo leí con interés, porque Herrera piensa la política con seriedad, y precisamente por eso quiero discrepar. Varias de sus observaciones son justas, pero la propuesta que las acompaña termina separando a las izquierdas.

Comparto su lectura de la Concertación. Sus reformas cambiaron el país que la sostenía, y un programa que no se renueva acaba hablándole a una sociedad que ya no existe. También tiene razón en que proclamar derechos no basta. Cuando la izquierda le asigna al Estado nuevas responsabilidades, debe darle los recursos y las instituciones para cumplirlas. Sin eso, los derechos se quedan en el papel, y la derecha aprovecha ese incumplimiento para defender su idea de un Estado mínimo.

Me cuesta más seguirlo en la crisis intelectual que anuncia el título, porque la columna se ocupa sobre todo de personas y episodios. Recuerda Democracia Viva a propósito de Jackson, aunque la fiscalía decidió no perseverar en la investigación en su contra, y presenta a Atria como un doctrinario, cuando su defensa de lo público y de la deliberación democrática merece una discusión más generosa. Una corriente política se evalúa mejor por sus argumentos que por lo que ocurre alrededor de sus figuras.

Con el PC también es injusto. Mide su compromiso democrático por las simpatías de algunos militantes y pasa por alto su trayectoria reciente. El PC gobernó con Bachelet y con Boric, y desde el Ministerio del Trabajo Jeannette Jara sacó adelante las 40 horas y la reforma de pensiones negociando con adversarios. Su visión internacional ha ayudado a sostener la relación con China, que Chile inició en 1970 y que hoy nos une a nuestro principal socio comercial. Tampoco parece marginal un partido que encabezó la candidatura presidencial de toda la izquierda en 2025.

La columna reparte luego credenciales: capacidades en torno a Tohá, Elizalde o Micco, sectarismo en el PC, inmadurez en el Frente Amplio. Y aconseja a la centroizquierda dejar de pedir permiso y disputarles la iniciativa a sus aliados. Ese consejo abre fisuras donde hoy existe una convergencia que costó construir, sin que haya diferencias de fondo que las justifiquen. El resultado previsible sería una oposición dividida en cada votación.

Yo veo la crisis de la izquierda en su pérdida de arraigo. Los partidos dejaron de formar cuadros y el debate programático quedó reducido a la temporada electoral, mientras los municipios siguen respondiendo todos los días a vecinos concretos. Por eso la articulación de la izquierda todavía es insuficiente. Faltan actores en la mesa, entre ellos una izquierda que no se reconoce en los partidos existentes y que viene del trabajo territorial y de las autoridades locales independientes. Esa izquierda empezará a tomar la palabra, y recibirla exigirá más capacidad de escuchar y menos arrogancia de quienes se creen con derecho a decidir quién es presentable.

Herrera le asigna precisamente ese papel a la centroizquierda de su preferencia. La agenda que le propone, centrada en productividad, seguridad y defensa, coincide casi por completo con la que hoy fija la derecha. Lo que resulta es una centroizquierda insípida, al gusto de Herrera, apartada de sus aliados y ocupada en administrar un programa ajeno. Mientras tanto, el gobierno aplica políticas que empobrecen a la población, y muchas familias ya lo sienten en el precio de lo que comen y en la inseguridad de su empleo. La tarea de la izquierda hoy es defender esas condiciones materiales de vida. Ahí puede encontrarse con quienes todavía no están en la mesa, y ahí también puede seguir esta discusión con Herrera.

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