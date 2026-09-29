Arrau busca salvar su reforma de seguridad, pero el PS exige retirarla

La bancada de senadores del Partido Socialista (PS) exigió al Gobierno retirar su reforma constitucional de seguridad y rechazó las afirmaciones de parlamentarios oficialistas sobre tratativas con el Ejecutivo. “No hubo ni habrá tratativas ni monedas de cambio para avanzar o apoyar una mala reforma”, sostuvo en una declaración pública.

El pronunciamiento llega mientras el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evalúa la posibilidad de retirar el texto para abrir paso a otra fórmula. El secretario de Estado afirmó que “no nos enamoramos de una redacción en particular” y descartó que un eventual retiro constituya una derrota para el Gobierno. “Hemos estado conversando con el Presidente, los ministros, los senadores, buscando consensos, derribando diferencias en pos de tener buenas propuestas legislativas para destrabar la reforma y tantas otras leyes”, señaló el ministro. “lo importante es tener más y mejores herramientas para el combate del crimen organizado, la delincuencia y el orden público”, agregó desde el Congreso.

La bancada PS fijó una condición: que el Ejecutivo retire el proyecto. “No adherimos ni consideramos pertinente avanzar en nuevos Estados de Excepción como respuesta a los problemas de seguridad que enfrenta el país”, señaló. A su juicio, se requieren medidas para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública y enfrentar al crimen organizado, entre ellas el levantamiento del secreto bancario.

La presidenta del partido y senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, endureció el cuestionamiento en Canal 24 Horas: “No quieren retirar el proyecto porque no quieren reconocer que es grosero el planteamiento”.

Sin apoyo para la iniciativa migratoria en su estado actual

Los senadores socialistas también marcaron distancia del proyecto que amplía a 120 días el plazo de detención para concretar la expulsión de migrantes en situación irregular. Advirtieron que, “en las condiciones en que actualmente se encuentra, no contará con nuestro apoyo” y pidieron que cualquier cambio se discuta en el Congreso con resguardo del marco constitucional y los estándares jurídicos correspondientes.

Como alternativa para avanzar en seguridad, la bancada solicitó dar urgencia a iniciativas ya ingresadas, en particular a la reforma del sistema carcelario presentada en 2024 bajo el boletín N.º 16.707-07. Además, emplazó al Gobierno y al oficialismo a llevar la discusión legislativa al Parlamento, en vez de anunciar por la prensa negociaciones cuya existencia el PS niega.