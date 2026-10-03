Vestida para deslumbrar: cómo elegir los colores de tu ropa según tu tono de piel

Elegir los colores de ropa según el tono de piel puede ayudar a que el rostro se vea más luminoso y el conjunto resulte más equilibrado. La colorimetría no establece reglas estrictas: sirve como una guía para identificar qué tonos generan mayor armonía o contraste con la piel.

Para saber qué colores pueden favorecer más, es importante distinguir entre tono de piel y subtono, que puede ser cálido, frío o neutro.

¿Cómo saber cuál es el subtono de la piel?

El tono de piel puede ser claro, medio, moreno u oscuro. El subtono de piel, en cambio, es el matiz que permanece relativamente constante.

Cálido: matices amarillos, dorados, melocotón u oliva.

matices amarillos, dorados, melocotón u oliva. Frío: matices rosados, rojizos o azulados.

matices rosados, rojizos o azulados. Neutro: equilibrio entre matices cálidos y fríos.

Identificar el subtono puede ser más útil que fijarse solamente en si la piel es clara u oscura.

Cómo saber si la piel es cálida o fría

Mirar las venas

Con luz natural, observa las venas de la muñeca. Si predominan los tonos verdosos, el subtono podría ser cálido; si se ven azuladas o moradas, podría ser frío. Cuando resulta difícil distinguirlas, es posible que sea neutro.

Es una prueba orientativa y no definitiva.

Probar joyas doradas y plateadas

El dorado suele armonizar con subtonos cálidos, mientras que el plateado tiende a destacar en pieles frías. Si ambos funcionan de manera similar, el subtono podría ser neutro.

Comparar blanco y crema

Coloca cerca del rostro una prenda blanca y otra crema o marfil. Si el blanco puro ilumina más, podría existir un subtono frío; si favorecen más el crema o marfil, podría ser cálido.

Errores frecuentes al elegir colores según la piel

Uno de los errores más comunes es considerar solamente si la piel es clara, morena u oscura. Dos personas con un tono similar pueden tener subtonos diferentes y verse distintas con un mismo color.

Tampoco existen colores estrictamente prohibidos. Si un tono gusta pero no favorece cerca del rostro, puede incorporarse en pantalones, zapatos, carteras o accesorios.

Identificar los colores que favorecen no significa reemplazar toda la ropa. Los tonos más armónicos pueden concentrarse cerca del rostro en camisas, poleras, chaquetas, bufandas, pañuelos o accesorios.

Qué colores favorecen a las pieles cálidas

Los subtonos cálidos suelen armonizar con colores que contienen pigmentos amarillos, dorados y terrosos.

Entre ellos destacan:

Beige y camel.

Mostaza.

Terracota y naranjo.

Coral y rojo tomate.

Verde oliva y musgo.

Café.

Marfil.

Dorado.

También pueden funcionar azules con matices verdes, como el azul petróleo y el turquesa.

Qué colores favorecen a las pieles frías

Los subtonos fríos suelen combinar bien con colores azulados, rosados o violetas:

Azul marino y eléctrico.

Celeste.

Morado y lavanda.

Fucsia y rosa frío.

Rojo cereza.

Borgoña.

Verde esmeralda.

Gris.

Blanco puro.

Plateado.

En los rojos, suelen armonizar mejor los que tienen una base azul que los cercanos al naranja.

Qué colores favorecen a las pieles neutras

Las personas con subtono neutro suelen tener mayor flexibilidad y pueden combinar colores cálidos y fríos. Entre los tonos que suelen resultar armónicos están:

Azul medio.

Verde jade.

Rosa empolvado.

Beige.

Gris.

Blanco roto.

Burdeo.

Verde oliva suave.

Café medio.

En estos casos, el contraste entre piel, cabello y ojos también puede influir.

Qué colores usar según la piel clara

Las pieles claras pueden tener subtonos cálidos, fríos o neutros. Cuando existe poco contraste entre piel, cabello y ojos, los tonos demasiado pálidos pueden hacer que el rostro se vea menos definido.

Azul marino, verde esmeralda, borgoña, rojo y gris medio pueden aportar contraste.

Para piel clara cálida pueden funcionar camel, coral y verde oliva; para piel clara fría, azul, rosa frío, violeta y rojo cereza.

Qué colores favorecen a las pieles morenas

Las pieles morenas suelen admitir una amplia gama de colores, especialmente tonos intensos. Blanco, amarillo, fucsia, verde esmeralda, azul eléctrico, rojo, naranjo y turquesa pueden generar contraste.

Si el subtono es cálido, pueden destacar dorado, mostaza, terracota y verde oliva. Para subtonos fríos, fucsia, azul intenso, violeta y borgoña pueden resultar armónicos.

Qué colores favorecen a las pieles oscuras

Las pieles oscuras suelen permitir contrastes fuertes y colores saturados como blanco, amarillo, rojo, naranja, azul cobalto, verde esmeralda y fucsia.

Los tonos pastel también pueden funcionar por el contraste que generan con la piel. El resultado dependerá del subtono y del contraste natural entre piel, ojos y cabello.

¿Qué color de ropa hace ver el rostro más luminoso?

Un color favorecedor puede hacer que la piel parezca más uniforme, los ojos destaquen y el rostro se vea más luminoso. También puede ayudar a que las ojeras sean menos evidentes y aportar definición a labios y mejillas.

La mejor forma de comprobarlo es comparar diferentes prendas frente a un espejo con luz natural.

Cómo saber qué colores te quedan bien

No es necesario realizar un estudio profesional de colorimetría. Una prueba sencilla consiste en colocar distintas prendas cerca del rostro y comparar tonos opuestos:

Dorado frente a plateado.

Blanco puro frente a marfil.

Rojo tomate frente a rojo cereza.

Verde oliva frente a verde esmeralda.

Coral frente a fucsia.

El color adecuado será aquel que haga destacar primero al rostro y no a la prenda.

¿El negro o el blanco favorece a todas las pieles?

El negro es fácil de combinar, pero no necesariamente genera el mismo efecto en todos los rostros. Puede resultar especialmente armónico cuando existe alto contraste entre piel, cabello y ojos.

Si genera demasiado contraste, se pueden probar alternativas como azul marino, gris carbón, café oscuro o burdeo. También es posible utilizar negro lejos del rostro.

El blanco tiene diferentes tonalidades. El blanco puro suele armonizar con subtonos fríos, mientras que marfil, crema y blanco roto pueden favorecer más a los subtonos cálidos. Las pieles neutras suelen adaptarse a ambas opciones.