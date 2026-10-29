Pediatras cuestionan exclusión de la lactancia materna de las metas de salud primaria para 2027

La Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) advierte que la medida elimina un compromiso explícito de gestión que, desde 2015, buscaba fortalecer la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida. La organización pide al Ministerio de Salud transparentar los fundamentos de la decisión y garantizar la continuidad de su priorización.

El Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) expresó su preocupación por la exclusión de la lactancia materna de las metas sanitarias de atención primaria para 2027. Según la organización, la decisión podría debilitar la prioridad que se le otorga tanto en los equipos de salud como en las políticas públicas.

La meta, incorporada en 2015, establecía como objetivo alcanzar, para 2026, al menos un 60% de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida. Además, contemplaba una evaluación anual y compromisos orientados a reducir las brechas territoriales.

Sin embargo, la Resolución Exenta N.º 732, que fija las metas sanitarias para 2027, ya no incluye este objetivo. Tampoco explicita los fundamentos técnicos que justifican su exclusión ni establece un mecanismo equivalente para asegurar la continuidad de las acciones destinadas a promover y apoyar la lactancia.

El rol de la atención primaria en el acompañamiento

Desde el comité enfatizan que recomendar la lactancia materna no es suficiente si no existen las condiciones necesarias para que las mujeres y sus familias puedan mantenerla. Para ello, consideran fundamental contar con equipos de salud capacitados, acceso oportuno a la atención y redes de acompañamiento que permitan abordar las dificultades que pueden surgir durante este proceso.

“Tras más de una década desde su incorporación, una decisión de esta relevancia requiere fundamentos transparentes y garantías concretas de continuidad”, plantea María Virginia Valdés, pediatra neonatóloga y miembro del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Chilena de Pediatría.

Recomendaciones internacionales y políticas de apoyo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más.

Ambas organizaciones también destacan la importancia de implementar políticas de protección, consejería y apoyo efectivo a las familias para favorecer el cumplimiento de esta recomendación.

SOCHIPE pide explicaciones y revisar la medida

La exclusión de la lactancia materna de las metas sanitarias no implica necesariamente la eliminación de las prestaciones de salud ni de los registros asociados a esta práctica. No obstante, sí supone retirar un compromiso explícito del instrumento de gestión que orienta las prioridades de la atención primaria.

Esta situación preocupa a la sociedad científica, especialmente en un contexto en que los equipos de salud deben responder a múltiples necesidades con recursos limitados.

Ante este escenario, Valdés señala que la organización solicita al Ministerio de Salud transparentar las razones técnicas que motivaron la decisión, reconsiderar la exclusión de la meta y abrir un diálogo con los equipos de salud, la academia y la sociedad civil.