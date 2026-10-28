Al Pan Pan: José Antonio Kast llega a su primera Enade cargando una economía frágil y a la baja

Ayer se realizaron las elecciones legislativas en Israel, donde se confirmó que ningún bloque logró la mayoría necesaria para gobernar.

Las encuestas a salida de urna mostraron un empate técnico entre el sector opositor liderado por Gadi Eisenkot y el bloque del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu. Ambos se mantienen lejos de los 61 escaños necesarios para alcanzar una mayoría parlamentaria.

La participación llegó al 77,7%, casi ocho puntos más que en los comicios de 2022 y la cifra más alta registrada desde 1999.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario junto al candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, Jorge Araneda.

En Chile, hoy se desarrolla un nuevo Encuentro Nacional de la Empresa bajo el lema “Tiempo de invertir”. Sin embargo, los indicadores económicos y el escenario político plantean un panorama más complejo.

El Gobierno, en su octavo mes, enfrenta sus peores cifras de aprobación, una economía encaminada hacia la recesión y una crisis política que podría derivar en un cambio de gabinete. A esto se suman las fuertes caídas registradas por el Fondo E administrado por las AFP.

Sobre las perspectivas económicas para el próximo año, un informe de Gemines Consultores advierte que 2026 estaría prácticamente perdido y que la crisis del desempleo podría mantenerse, incluso en un escenario de crecimiento cercano al 3%.

Conversamos de este tema junto al economista y gerente de Estudios de Gemines Consultores, Alejandro Fernández.