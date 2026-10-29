Observatorio Rubin de NSF-DOE en Chile descubre su primer candidato a planeta enano en sistema solar

En los confines de nuestro Sistema Solar, más allá de la órbita de Plutón, el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE ha detectado a 2026 ED138, un objeto transneptuniano grande y brillante que los científicos han identificado como candidato a planeta enano, informó NOIRLab.

El Centro de Planetas Menores (MPC) de la Unión Astronómica Internacional anunció hoy estas observaciones. De confirmarse, ED138 estaría entre los planetas enanos más grandes descubiertos hasta ahora en esta región del Sistema Solar.

Con observaciones realizadas durante los preparativos de la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad (LSST, por sus siglas en inglés), el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE ha descubierto un nuevo candidato a planeta enano en nuestro Sistema Solar. El candidato, al que se le asignó la designación provisional 2026 ED138 (ED138), fue descubierto por Matthew Holman (Centro de Astrofísica | Harvard y Smithsonian [CfA]), miembro del equipo de Operaciones de Rubin y colaborador in-kind. Holman contribuye a mejorar los algoritmos de Rubin que buscan objetos lejanos en movimiento en nuestro Sistema Solar. Su distancia al Sol lo sitúa más allá de la órbita del planeta enano Plutón. Los análisis iniciales indican que ED138 podría ser uno de los cuerpos más grandes y brillantes descubiertos por los científicos en esta región del Sistema Solar.

El Observatorio Rubin es financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU.

“El superpoder del Observatorio Rubin es su capacidad para captar con claridad el movimiento y los cambios entre una enorme cantidad de objetos y fenómenos que nunca antes habíamos visto. Esa capacidad amplía enormemente nuestras posibilidades de descubrir y comprender cosas nuevas sobre nuestro Sistema Solar, la Vía Láctea y miles de millones de otras galaxias en todo el Universo”, señala Edward Ajhar, Director del Programa de la NSF para el Observatorio Rubin.

“Las capacidades únicas del Observatorio Rubin lo convierten en una herramienta extraordinaria para investigar una amplia variedad de fenómenos astrofísicos, desde la energía oscura hasta el descubrimiento de este candidato a planeta enano”, señala Kathy Turner, Gerente del Programa del Observatorio Rubin en el Departamento de Energía (DOE).

Hoy, el MPC anunció el descubrimiento en una Circular Electrónica sobre Planetas Menores. Mario Jurić, profesor de la Universidad de Washington y Científico Jefe de la investigación del Sistema Solar para Rubin, y Holman presentaron los resultados en una conferencia de prensa durante la 58.ª reunión anual de la División de Ciencias Planetarias (DPS), realizada en Spokane, Washington.

La tarde del 13 de octubre, Holman procesaba datos de Rubin recopilados a principios de 2026 mediante un código de búsqueda que desarrolló junto con Kevin Napier, colega suyo en el CfA. El código está diseñado para analizar miles de millones de detecciones de objetos en movimiento, compararlas e identificar cuáles corresponden al mismo objeto. Mediante este método, Holman descubrió a ED138 y enseguida advirtió que su brillo y su distancia indicaban que se trataba de un objeto inusualmente grande.

“Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo”, cuenta Holman. “Los objetos como este son muy poco frecuentes, así que enseguida empecé a comprobar si yo había cometido algún error o si fue el código”.

Para despejar cualquier duda, iniciaron una búsqueda exhaustiva en los datos con la esperanza de encontrar observaciones adicionales de ED138. Jurić revisó los catálogos y las imágenes de Rubin y encontró otras 20 observaciones, que se remontaban al 4 de marzo de 2026. En total, el Telescopio de Investigación Simonyi de Rubin observó a ED138 en 30 ocasiones, a lo largo de 20 noches, entre el 4 de marzo y el 11 de julio. Además, imágenes de archivo de la Cámara de Energía Oscura (DECam), fabricada por el DOE, y descubiertas por elservicio ADAM Precovery del Asteroid Institute, proporcionaron datos que se remontaban hasta 2016, lo que permitió al equipo reconstruir más de una década de la trayectoria orbital de ED138. DECam está instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO), un Programa de NOIRLab de NSF.

Actualmente, ED138 se encuentra a una distancia de unas 46 unidades astronómicas (ua). Una unidad astronómica (1 au) equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol. Como referencia, Plutón se encuentra a una distancia promedio de 40 au del Sol. Por su ubicación, ED138 se clasifica como un objeto transneptuniano (TNO), es decir, un objeto que orbita alrededor del Sol a una distancia mayor que la de Neptuno.



Los científicos estudian el tamaño, la composición y las trayectorias orbitales de los TNO para comprender cómo se formó el Sistema Solar, cómo migraron los planetas gigantes a lo largo del tiempo y cómo se dispersaron los objetos más pequeños durante este proceso. La órbita de ED138 está inclinada casi 25 gradoscon respecto al plano del Sistema Solar. Esto lo clasifica como un TNO clásico caliente y sugiere que las interacciones gravitatorias con Neptuno alteraron su órbita original.

No todos los TNO se consideran candidatos a planeta enano: la diferencia depende en el tamaño y la forma del objeto. Para ser considerado un planeta enano, un objeto debe tener suficiente masa como para que su propia gravedad le dé una forma redondeada. A partir de la distancia de ED138, su brillo y la reflectividad estimada de su superficie (albedo), el equipo calcula que su tamaño se encuentra entre 600 y 1.500 kilómetros. Se espera que los cuerpos helados de estas dimensiones tengan una forma redondeada.

Este análisis preliminar sitúa a ED138 entre los candidatos a planeta enano más grandes descubiertos hasta ahora más allá de Neptuno. Sin embargo, se necesitan observaciones en el infrarrojo para determinar su tamaño exacto y confirmar si efectivamente es un planeta enano. De confirmarse, ED138 se uniría a los cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional (IAU): Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

ED138 fue descubierto en una zona del cielo cercana al plano de la Vía Láctea, una región que concentra millones de estrellas. Para la mayoría de los telescopios, ED138 había pasado inadvertido entre las numerosas fuentes de luz de fondo, lo que probablemente explica por qué no se había descubierto antes. La observación sistemática y continua de todo el cielo del hemisferio sur que realiza el Observatorio Rubin, combinada con potentes algoritmos capaces de analizar desde millones hasta miles de millones de puntos de luz e identificar los que corresponden a pequeños objetos en movimiento, permitió al equipo detectar a ED138 en medio de ese campo tan poblado.

“Rubin nos está dando una capacidad sin precedentes para explorar el cielo gracias a una combinación de velocidad, profundidad y precisión. Y este descubrimiento es solo el principio: una vez que identificamos un nuevo objeto, podemos buscarlo en imágenes tomadas meses antes, y a veces incluso décadas atrás, y encontrarlo en registros en los que nadie sabía que había que buscarlo. Esta capacidad tanto para descubrir objetos y también de identificarlos ‘retrospectivamente’ en imágenes anteriores está transformando la rapidez y la precisión con la que podemos determinar sus órbitas y comprender el Sistema Solar lejano”, señala Jurić.

ED138 se suma a la creciente cantidad de objetos del Sistema Solar descubiertos por Rubin desde que el observatorio comenzó a recopilar los primeros datos como preparación para la investigación LSST, que inició en junio de 2026. En abril, antes del inicio oficial de LSST, el equipo de Rubin dedicado al Sistema Solar presentó al Centro de Planetas Menores (MPC) de la UAI observaciones de más de 11.000 asteroides nuevos, entre los que había unos 380 TNO nuevos. En aquel momento, el equipo calificó este gran envío de observaciones como “la punta del iceberg” y manifestó su entusiasmo por los descubrimientos que llegarían una vez iniciada la investigación LSST. Con el hallazgo de ED138, esas expectativas comienzan a hacerse realidad.

“Si se confirma que es un planeta enano, ED138 se sumaría a una familia muy pequeña de mundos. Rubin tomará imágenes de todo el cielo del hemisferio sur una y otra vez durante diez años. Así que cualquier otro objeto que permanezca oculto en lugares que los mapeos anteriores pasaron por alto estará ahora a nuestro alcance”, señala Holman.

Ahora que Rubin ha identificado a ED138, científicos de todo el mundo pueden organizar observaciones de seguimiento para conocer mejor sus características. Las imágenes de ED138 están disponibles para quienes tienen derechos de acceso a los datos de Rubin a través de la Plataforma Científica de Rubin, un entorno en línea que permite a los científicos acceder, explorar y procesar las enormes cantidades de datos que genera LSST. El público también puede explorar este descubrimiento en Orbitviewer, una aplicación web interactiva que permite visualizar y explorar de forma intuitiva la estructura de nuestro patio trasero cósmico en tres dimensiones y en tiempo real.

Más Información

El equipo de Operaciones del Sistema Solar de Rubin está compuesto por Mario Jurić, Aren Heinze, Jacob A. Kurlander, Matthew J. Holman, Kevin J. Napier, Ian Sullivan, Eric C. Bellm, Megan E. Schwamb; Joachim Moeyens, Ian Chow, Pedro H. Bernardinelli, Colin Orion Chandler, Sarah Greenstreet, Samuel Cornwall, Siegfried Eggl, Chester Li, Eric J. Christensen, Erfan Nourbakhsh, James E. Robinson, Devanshi Singh y Danica Zilkova.

El Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de EE.UU., es un nuevo y revolucionario observatorio astronómico y astrofísico en Cerro Pachón (Chile). Lleva el nombre de la astrónoma Vera Rubin, quien aportó las primeras pruebas convincentes de la existencia de la materia oscura. Utilizando la cámara digital más grande jamás construida, Rubin tomará imágenes detalladas del cielo durante diez años y creará un registro time-lapse ultra-ancho y de ultra-alta definición de nuestro Universo.

El Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE es una iniciativa conjunta de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE/SC). Su misión principal es llevar a cabo la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad, proporcionando un conjunto de datos sin precedentes para la investigación científica respaldada por ambas agencias. Rubin es operado conjuntamente por NOIRLab de NSF y el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC. NOIRLab de NSF es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) y SLAC es operado por la Universidad de Stanford para el DOE. Francia proporciona un apoyo clave a la construcción y las operaciones del Observatorio Rubin a través de las contribuciones del CNRS/IN2P3. El Observatorio Rubin tiene el privilegio de investigar en Chile y agradece las contribuciones adicionales de más de 40 organizaciones y equipos internacionales.

La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) es una agencia federal independiente creada por el Congreso de ese país en 1950 para promover el progreso de la ciencia. La NSF apoya la investigación básica y a las personas para crear conocimientos que transformen el futuro.

La Oficina de Ciencias del DOE es el mayor patrocinador de la investigación básica en ciencias físicas en Estados Unidos y trabaja para abordar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.

NOIRLab de NSF, el centro de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para la astronomía óptica-infrarroja terrestre, opera el Observatorio Internacional Gemini (una instalación de NSF, NRC-Canadá, ANID-Chile, MCTIC-Brasil, MINCyT-Argentina, y KASI-República de Corea), el Observatorio Nacional Kitt Peak de NSF (KPNO), el Observatorio Interamericano Cerro Tololo de NSF (CTIO), el Centro de Datos para la Comunidad Científica (CSDC), y el Observatorio Vera C. Rubin de NSF-DOE (en cooperación con el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC del DOE). Es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) en virtud de un acuerdo de cooperación con NSF y tiene su sede central en Tucson, Arizona.

La comunidad científica está honrada por tener la oportunidad de realizar investigaciones astronómicas en I’oligam Du’ag (Kitt Peak) en Arizona, en Maunakea en Hawaiʻi, y en Cerro Tololo y Cerro Pachón, en Chile. Reconocemos y apreciamos el importante rol cultural y el valor que I’oligam Du’ag tiene para la Nación Tohono O’odham, y el que Maunakea tiene para la comunidad Kanaka Maoli (hawaianos nativos).

El Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC explora cómo funciona el Universo en escalas más grandes, más pequeñas y más rápidas, y elabora herramientas poderosas utilizadas por investigadores de todo el mundo. Como líderes mundiales en ciencia ultrarrápida y audaces exploradores de la física del Universo, forjamos nuevos caminos para comprender nuestros orígenes y construir un futuro más sano y sostenible. Nuestrosdescubrimientos e innovaciones ayudan a desarrollar nuevos materiales y procesos químicos y abren perspectivas sin precedentes del cosmos y de la maquinaria más delicada de la vida. Basándonos en más de 60 años de investigación visionaria, ayudamos a dar forma al futuro avanzando en áreas como la tecnología cuántica, la computación científica y el desarrollo de aceleradores de nueva generación. El SLAC es operado por la Universidad de Stanford para la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de Estados Unidos.