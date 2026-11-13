Trastornos alimentarios: el impacto de las redes sociales y la presión por los ideales de belleza

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se han convertido en una preocupación creciente para la salud pública, tanto a nivel mundial como en Chile. Se trata de enfermedades médicas y psiquiátricas graves, caracterizadas por una relación disfuncional con la alimentación, el peso y la imagen corporal. A diferencia de lo que suele creerse, no responden a una elección personal ni a un estilo de vida, sino que tienen un origen biopsicosocial en el que confluyen factores genéticos, biológicos, características de personalidad —como el perfeccionismo— y presiones culturales.

Un estudio publicado en Journal of Affective Disorders, liderado por el académico e investigador asociado de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Héctor Gutiérrez, reveló que uno de cada tres estudiantes de Latinoamérica presenta señales de riesgo de desarrollar un TCA. Según los investigadores de la institución, este escenario está estrechamente relacionado con el estrés y la ansiedad que pueden surgir durante la transición a la educación superior, etapa marcada por cambios importantes en los hábitos, mayores exigencias académicas y una percepción deficiente del propio estado de salud.

“Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) no son un capricho ni una búsqueda de atención, sino enfermedades psiquiátricas graves con una base biológica, genética y, en algunos casos, asociadas a condiciones de neurodivergencia. Sin embargo, el aumento explosivo de los TCA no se explica solo por estos factores, sino también por una cultura que fomenta el perfeccionismo, la comparación constante y la sensación de no ser suficientes”, explica Mariana Labbé, psiquiatra infanto juvenil y directora médica de Clínica MirAndes Manquehue.

Entre las principales manifestaciones de estos trastornos se encuentran la insatisfacción y la distorsión de la imagen corporal, acompañadas de una preocupación persistente por la delgadez que altera la percepción del propio cuerpo. Estas condiciones pueden derivar en comportamientos de riesgo, como la restricción extrema de alimentos, los episodios recurrentes de atracones, el consumo de laxantes o diuréticos, los ayunos prolongados y la práctica compulsiva de ejercicio físico con fines compensatorios.

A esto se suma su frecuente coexistencia con trastornos de ansiedad y depresión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el elevado riesgo de mortalidad asociado a la anorexia nerviosa, debido tanto a sus complicaciones médicas graves como al suicidio.

“Las personas que han vivido trauma, bullying, rechazo o dificultades en sus relaciones sociales son especialmente vulnerables a desarrollar esa herida de insuficiencia. Cuando esta vulnerabilidad se combina con otros factores de riesgo, puede aparecer un TCA, cada vez a edades más tempranas, con mayor frecuencia y con cuadros de mayor gravedad. Los TCA son uno de los trastornos psiquiátricos con mayor riesgo de cronificarse si no reciben tratamiento precoz y especializado”, agrega Labbé.

Redes sociales y presión por alcanzar ideales de belleza

En los últimos años, tanto la epidemiología como las formas de manifestación de los TCA han experimentado cambios. En este escenario, las plataformas digitales, especialmente Instagram y TikTok, se han convertido en espacios que pueden intensificar los factores de riesgo. La exposición constante a contenidos que promueven estándares corporales irreales, dietas restrictivas —como el fenómeno del clean eating— y estilos de vida asociados al mundo del fitness puede favorecer la adopción de hábitos perjudiciales entre adolescentes y jóvenes, muchas veces bajo una apariencia de cuidado de la salud.

La hiperconectividad también facilita la comparación social permanente. En estas plataformas, la apariencia física puede adquirir un papel central en la valoración personal, mientras que los «likes» y comentarios refuerzan la búsqueda de aprobación externa.

A ello se suma la circulación de desafíos virales relacionados con la pérdida de peso y el acceso a comunidades digitales que promueven el conteo obsesivo de calorías y la restricción alimentaria. Estas dinámicas pueden contribuir al aislamiento de los adolescentes y a la normalización de prácticas que ponen en riesgo su bienestar.

“El ecosistema digital actual, especialmente las redes sociales, expone a niños y adolescentes de manera constante a estándares de belleza inalcanzables y conductas restrictivas disfrazadas de bienestar. Los algoritmos aprenden qué contenido atrae la atención de cada usuario y muestran repetidamente publicaciones similares, creando una exposición continua a cuerpos idealizados, filtros, dietas extremas y mensajes que aumentan la comparación, el perfeccionismo y la sensación de no ser suficiente”, explica la especialista.

Entre las conductas que generan preocupación se encuentran los ayunos prolongados y el uso de sustancias con fines compensatorios, prácticas que pueden verse reforzadas por la desinformación y la presión ejercida en los entornos virtuales. Esta exposición plantea nuevos desafíos para la identificación temprana de los trastornos y la prevención de sus consecuencias.

“Los entornos virtuales no solo pueden desinformar, sino también validar y normalizar conductas dañinas. Lo que antes se vivía en aislamiento, hoy se encuentra en comunidades digitales que camuflan conductas autodestructivas bajo los conceptos de bienestar´, autocuidado´ o `estilo de vida´. Lo que puede disminuir la conciencia de enfermedad, dificultar que la persona reconozca el problema y retrasar significativamente la búsqueda de ayuda y el inicio del tratamiento, llegando muchas veces muy tardíamente a consultar”, concluye Labbé.